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Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
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19:34 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/krym-2005815674.html
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают... РИА Новости, 18.03.2025
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видео
россия
республика крым
севастополь
день воссоединения крыма с россией
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18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
россия
республика крым
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги. Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
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видео, россия, республика крым, севастополь, день воссоединения крыма с россией, видео
Видео, Россия, Республика Крым, Севастополь, День воссоединения Крыма с Россией
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.
2025-03-18T19:34
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Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией

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18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.
Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
 
ВидеоРоссияРеспублика КрымСевастопольДень воссоединения Крыма с Россией
 
 
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