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Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией

Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией

18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают... РИА Новости, 18.03.2025

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видео

россия

республика крым

севастополь

день воссоединения крыма с россией

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18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией 18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги. Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем. 2025-03-18T19:34 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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