https://ria.ru/20250318/krym-2005815674.html
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:34:00+03:00
2025-03-18T19:34:00+03:00
2025-03-18T19:34:00+03:00
видео
россия
республика крым
севастополь
день воссоединения крыма с россией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005812849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a27f63f547824f29d1ebc5e4154cb353.jpg
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005812849_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_849de4f9b92844055400a6ed9d0aa112.jpg
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги. Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.
2025-03-18T19:34
true
PT1M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, республика крым, севастополь, день воссоединения крыма с россией, видео
Видео, Россия, Республика Крым, Севастополь, День воссоединения Крыма с Россией
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.
2025-03-18T19:34
true
PT1M07S
Одиннадцать лет в родной гавани: воссоединение Крыма с Россией
Читать ria.ru в
18 марта отмечается одиннадцатая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проходят митинги, концерты, массовые гуляния. Активисты устраивают флешмобы и автопробеги.
Республика Крым и Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами Российской Федерации. В столице региона 18 марта считается нерабочим днем.