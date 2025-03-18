https://ria.ru/20250318/krym-2005632060.html

Аксенов рассказал о продовольственной безопасности Крыма

Аксенов рассказал о продовольственной безопасности Крыма - РИА Новости, 18.03.2025

Аксенов рассказал о продовольственной безопасности Крыма

Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, сообщил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:22:00+03:00

2025-03-18T08:22:00+03:00

2025-03-18T10:42:00+03:00

экономика

россия

севастополь

украина

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией. Одиннадцать лет назад 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам — на 79%, яйцам куриным — почти на 60%. В прошлом году, кстати, собран хороший урожай винограда — 123 тысячи тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году", — сказал Аксенов агентству. По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли. "Только в прошлом году она составила почти 2,9 миллиарда рублей", — подчеркнул глава республики. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html

https://ria.ru/20250315/aksenov-2005161391.html

россия

севастополь

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым