Аксенов рассказал о продовольственной безопасности Крыма
Аксенов: продовольственная безопасность Крыма гарантирована
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Продовольственная безопасность Крыма гарантирована, регион покрывает потребность в пшенице, хлебе, свинине, фруктах за счет собственного производства, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
Крым во вторник отмечает очередную годовщину воссоединения с Россией. Одиннадцать лет назад 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
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"Успешно развивается сельское хозяйство. За счет собственного производства мы в полном объеме закрываем внутренние потребности в продовольственной пшенице, хлебе и хлебных продуктах, свинине, фруктах. Потребность по мясу птицы обеспечена на 89%, овощам — на 79%, яйцам куриным — почти на 60%. В прошлом году, кстати, собран хороший урожай винограда — 123 тысячи тонн, это на 6,8% больше, чем в 2023 году", — сказал Аксенов агентству.
По его словам, во многом все это стало возможным благодаря государственной поддержке аграрной отрасли.
"Только в прошлом году она составила почти 2,9 миллиарда рублей", — подчеркнул глава республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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