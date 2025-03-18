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В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма - РИА Новости, 18.03.2025
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00:56 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/krym-2005610930.html
В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма
В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, показав тем РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:56:00+03:00
2025-03-18T00:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, показав тем самым серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту. Накануне издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что такое решение пока не принято, этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "США следовало бы не мешкать и признать российский статус Крыма, тем самым продемонстрировав всему миру не только уважение к выбору крымчан и права народов на самоопределение, но и показать искренность и серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Крым - это исконно русская земля, что давно де-факто признают во всём мире. "Настало время взглянуть правде в глаза и признать российский статус Крыма де-юре", - сказал депутат. Крым во вторник отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией: 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Крым вошел в состав РФ по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html
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россия, севастополь, украина, михаил шеремет, дональд трамп, владимир путин, оон, госдума рф, в мире
Россия, Севастополь, Украина, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали США признать де-юре российский статус Крыма

Депутат Шеремет призвал США не мешкать и признать Крым частью России

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал США не мешкать и признать де-юре российский статус Крыма, показав тем самым серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту.
Накануне издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что такое решение пока не принято, этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ
Вчера, 21:38
"США следовало бы не мешкать и признать российский статус Крыма, тем самым продемонстрировав всему миру не только уважение к выбору крымчан и права народов на самоопределение, но и показать искренность и серьезность своих намерений положить конец украинскому конфликту", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Крым - это исконно русская земля, что давно де-факто признают во всём мире.
"Настало время взглянуть правде в глаза и признать российский статус Крыма де-юре", - сказал депутат.
Крым во вторник отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией: 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
"Сделать это официально": в США неожиданно высказались о Крыме
Вчера, 17:52
 
РоссияСевастопольУкраинаМихаил ШереметДональд ТрампВладимир ПутинООНГосдума РФВ мире
 
 
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