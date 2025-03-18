https://ria.ru/20250318/krym-2005533230.html

День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2025

День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:19:00+03:00

2025-03-18T00:19:00+03:00

2025-03-18T00:20:00+03:00

россия

севастополь

республика крым

справки

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18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Крым на протяжении веков был связан с Россией. Еще во второй половине X века восточная часть полуострова в составе Тмутараканского княжества стала частью Древней Руси.Положение древнерусского государства в Крыму укрепилось после успешного похода Великого Князя Владимира Святославовича на византийский город Корсунь в 988 году. Именно здесь, в Херсонесе Таврическом он принял крещение — событие колоссального исторического значения, во многом определившее судьбу нашего Отечества и его культурно-исторический путь.В XIII веке крымские земли были захвачены Золотой Ордой, а после ее распада в XV веке здесь возникло Крымское ханство — вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец османскому господству на полуострове.В 1783 году Екатериной II был подписан Манифест о принятии в Российскую империю Крымского полуострова, которое состоялось по просьбе самих крымчан, о чем свидетельствуют многочисленные "присяжные листы" жителей полуострова.В дальнейшем Крым не раз становился ареной ожесточенных боевых действий. Наши воины с честью и достоинством защищали полуостров от попыток противников России отторгнуть стратегически важную территорию. Подвиг защитников Севастополя в 1854-1855 годах и героическая оборона Крыма в ходе Великой Отечественной войны навсегда вписаны в летопись боевой славы России.В 1954 году против воли крымчан и с нарушениями действовавшего законодательства Крымская область была включена в состав Украинской ССР.В 1990-е годы жители полуострова неоднократно пытались добиться получения более широкой автономии от Украины и укрепить исторические связи с Россией.В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, начались массовые антиправительственные акции в южных и юго-восточных областях страны в конце февраля 2014 года. Националистическая и антироссийская риторика новой власти воспринималась жителями регионов как угроза для экономических и культурных связей с Россией, что привело сначала к митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, а затем и референдумам о независимости этих территорий. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.19 февраля 2014 года в ходе заседания Верховного совета Крыма с трибуны парламента была озвучена идея возвращения Крыма в состав России в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине. Уже 21 февраля у стен парламента стали собираться крымчане, требующие отделения республики от Украины и объявившие бессрочную акцию протеста. 27 февраля Совет министров Крыма (правительство) под руководством Анатолия Могилева был отправлен в отставку. Верховный совет Крыма сформировал новый состав совета министров автономной республики во главе с лидером партии "Русское единство" Сергеем Аксеновым. В этот же день Верховный совет Крыма назначил на 25 мая референдум о расширении полномочий автономии с вопросом: "Поддерживаете ли вы государственное самоопределение Крыма в составе Украины на основе международных договоров и соглашений?" 1 марта в связи с обострением ситуации в регионе глава правительства Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействия в обеспечении мира на полуострове. Власти Крыма также приняли решение ускорить проведение референдума и перенесли его на 30 марта 2014 года.6 марта парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. Также было принято решение о переносе референдума на 16 марта. 11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли Декларацию в поддержку независимости полуострова от Украины и намерении войти в состав РФ. 16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. В бюллетень были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?" Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. По данным главы крымской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, явка составила 83,1%. В Севастополе за присоединение к России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%.17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Согласно документу, Крым провозглашался независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. В том же постановлении депутаты крымского парламента обратились к Российской Федерации с предложением о принятии республики в состав России в качестве нового субъекта со статусом республики. 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ "О признании Республики Крым". Согласно документу, республика признана независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. https://ria.ru/20140317/999910739.html18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.20 марта 2014 года Договор был ратифицирован Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межгосударственного договора, Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины. Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе. Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России. В то же время Республика Крым является одним из крупнейших туристских и санаторно-курортных центров России, в регионе располагаются основные судостроительные мощности России в Черном море, Республика Крым является крупным производителем продовольствия. Благоприятные природно-климатические условия и особое геополитическое положение Республики Крым постоянно привлекают в регион на отдых, лечение и постоянное место жительства жителей из других регионов России и разных стран мира. За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации в целом осуществлена их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации. Были преодолены критические инфраструктурные ограничения. Построены ключевые объекты транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.За 10 лет валовый региональный продукт Крыма и Севастополя вырос в 8,7 раза. Доходы Крыма увеличились в пять раз, Севастополя – в 4,5 раза. По программе социально-экономического развития с 2015 года в регионы инвестировано 1,5 триллиона рублей.Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026 года. В частности, 1269 инвестпроектов реализуются в Крыму в рамках СЭЗ. Рост инвестиций идет в отраслях туризма, промышленности и сельского хозяйства.Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.Среди других важных объектов, построенных в рамках программы социально-экономического развития, – водовод к крымскому Южнобережью, трасса Симферополь – Евпатория, первый этап обхода Симферополя, объекты Новый Херсонес, Соборная Мечеть в Симферополе и другие. Реализованы также проекты в сфере энергетики, что позволило создать устойчивую систему стабильного энергосбережения потребителей, находящихся на территории Крымского полуострова.Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (2025), воссоединение Крыма с Россией прочно закрепилось в сознании граждан как знаковое событие в современной истории страны. Динамика ответов демонстрирует устойчивую поддержку этого решения – сохранение "крымского" консенсуса спустя 11 лет после референдума (уровень поддержки на протяжении всего периода мониторинга колебался в пределах 81-93%), несмотря на беспрецедентное внешнее давление, отголоски которого ощущаются в обществе по сей день. Среди россиян неизменно доминирует мнение, что вхождение Крыма и Севастополя в состав России принесло обоюдную пользу (73% говорят о пользе для России, 74% – об успешном развитии Крыма в составе РФ); большинство убеждены, что жизнь крымчан после воссоединения с Россией изменилась к лучшему. Возвращение Крыма домой стало мощным символом возрождения России как державы, способной решительно отстаивать свои интересы на мировой арене (сегодня с этим согласны 84%), и решением, мотивированным необходимостью восстановить историческую справедливость (о правильности выбранного пути сегодня говорят 85%). Доминирующим чувством россиян по отношению к этому событию на протяжении всего мониторинга (с 2018 года) выступает гордость (48-57%). Большая часть россиян верит в потенциал полуострова и уже сегодня готова назвать его неприступной крепостью (75% согласны, что Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны), а в будущем – жемчужиной туризма (66% согласны, что в ближайшее время Крым может стать курортом мирового уровня).День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей России митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, севастополь, республика крым, справки