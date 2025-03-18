https://ria.ru/20250318/kreml-2005827670.html

В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России

В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России

Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:46:00+03:00

2025-03-18T20:46:00+03:00

2025-03-18T20:46:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе Кремля. "Один из позитивных примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/tramp-2005825667.html

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2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, оон, сша