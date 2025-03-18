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В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России - РИА Новости, 18.03.2025
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20:46 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kreml-2005827670.html
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России
Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:46:00+03:00
2025-03-18T20:46:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе Кремля. "Один из позитивных примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", - говорится в сообщении.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, оон, сша
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия, ООН, США
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России

Кремль: солидарное голосование РФ и США в ООН - хороший пример сотрудничества

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе Кремля.
"Один из позитивных примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине
Вчера, 20:38
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреРоссияООНСША
 
 
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