https://ria.ru/20250318/kreml-2005827670.html
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России
Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:46:00+03:00
2025-03-18T20:46:00+03:00
2025-03-18T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Солидарное голосование РФ и США в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта - позитивный пример сотрудничества между странами, заявили в пресс-службе Кремля. "Один из позитивных примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта", - говорится в сообщении.
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, россия, оон, сша
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Россия, ООН, США
В Кремле привели хороший пример сотрудничества США и России
Кремль: солидарное голосование РФ и США в ООН - хороший пример сотрудничества