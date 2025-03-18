https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html

В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия

В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия - РИА Новости, 18.03.2025

В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия

Россия в контексте идеи 30-дневного перемирия с Украиной обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:42:00+03:00

2025-03-18T20:42:00+03:00

2025-03-18T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в контексте идеи 30-дневного перемирия с Украиной обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба Кремля. Пресс-служба президента РФ опубликовала сообщение после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html

россия

сша

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)