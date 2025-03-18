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В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия - РИА Новости, 18.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 18.03.2025 (обновлено: 20:52 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html
В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия
В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия
Россия в контексте идеи 30-дневного перемирия с Украиной обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:42:00+03:00
2025-03-18T20:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в контексте идеи 30-дневного перемирия с Украиной обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба Кремля. Пресс-служба президента РФ опубликовала сообщение после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. "В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/putin-2005826270.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле обозначили вопросы контроля за соблюдением возможного перемирия

Кремль: Россия обозначила вопросы контроля за возможным прекращением огня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в контексте идеи 30-дневного перемирия с Украиной обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба Кремля.
Пресс-служба президента РФ опубликовала сообщение после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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