https://ria.ru/20250318/kreml-2005825120.html
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках - РИА Новости, 18.03.2025
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках
Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:36:00+03:00
2025-03-18T20:36:00+03:00
2025-03-18T20:36:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. "Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках
РФ и США предпримут усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках