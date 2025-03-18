https://ria.ru/20250318/kreml-2005825120.html

Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках

Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках - РИА Новости, 18.03.2025

Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках

Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:36:00+03:00

2025-03-18T20:36:00+03:00

2025-03-18T20:36:00+03:00

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

дональд трамп

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россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. "Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире