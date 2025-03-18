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Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках - РИА Новости, 18.03.2025
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20:36 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kreml-2005825120.html
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках - РИА Новости, 18.03.2025
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках
Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:36:00+03:00
2025-03-18T20:36:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. "Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250318/putin--2005824273.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, сша, россия, в мире
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
Россия и США договорились стабилизировать обстановку в кризисных точках

РФ и США предпримут усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и США предпримут совместные усилия для стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили остановку распространение стратегических вооружений
Вчера, 20:32
 
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияВ мире
 
 
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