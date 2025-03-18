https://ria.ru/20250318/kreml-2005821776.html
В Кремле рассказали о реакции Путина на идею Трампа о судоходстве
В Кремле рассказали о реакции Путина на идею Трампа о судоходстве - РИА Новости, 18.03.2025
В Кремле рассказали о реакции Путина на идею Трампа о судоходстве
Президент России Владимир Путин конструктивно отреагировал на высказанную американским президентом Дональдом Трампом идею реализации инициативы о безопасности... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:22:00+03:00
2025-03-18T20:22:00+03:00
2025-03-18T20:30:00+03:00
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
россия
черное море
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин конструктивно отреагировал на высказанную американским президентом Дональдом Трампом идею реализации инициативы о безопасности судоходства в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Кремля.Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом."Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/smi-2005817390.html
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, черное море, дональд трамп, владимир путин
Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Россия, Черное море, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Кремле рассказали о реакции Путина на идею Трампа о судоходстве
Путин конструктивно отреагировал на идею Трампа о безопасности судоходства