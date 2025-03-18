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Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле
Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле
Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой",... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:12:00+03:00
2025-03-18T13:12:00+03:00
2025-03-18T13:43:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
украина
россия
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой", несправедливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не справедливо", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что это один из разговоров в цепи контактов по поиску путей урегулирования вокруг Украины."Это сложная кропотливая работа… а всё остальное — это уже домыслы", - подчеркнул Песков.
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Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле
Песков: называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно