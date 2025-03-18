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Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
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13:12 18.03.2025 (обновлено: 13:43 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kreml-2005692654.html
Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле
Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025
Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле
Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой",... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:12:00+03:00
2025-03-18T13:43:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
украина
россия
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой", несправедливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не справедливо", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что это один из разговоров в цепи контактов по поиску путей урегулирования вокруг Украины."Это сложная кропотливая работа… а всё остальное — это уже домыслы", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html
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дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, украина, россия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Украина, Россия, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле

Песков: называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой", несправедливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не справедливо", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что это один из разговоров в цепи контактов по поиску путей урегулирования вокруг Украины.
"Это сложная кропотливая работа… а всё остальное — это уже домыслы", - подчеркнул Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин назовет Трампу главное условие прекращения огня
Вчера, 08:00
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампУкраинаРоссияВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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