https://ria.ru/20250318/kreml-2005692654.html

Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле

Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.03.2025

Называть разговор Путина и Трампа новой Ялтой неверно, заявили в Кремле

Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой",... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:12:00+03:00

2025-03-18T13:12:00+03:00

2025-03-18T13:43:00+03:00

дмитрий песков

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дональд трамп

украина

россия

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мнение о том, что одна из повесток нового разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа является "новой Ялтой", несправедливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не справедливо", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что это один из разговоров в цепи контактов по поиску путей урегулирования вокруг Украины."Это сложная кропотливая работа… а всё остальное — это уже домыслы", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250318/uslovie-2005580951.html

украина

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дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, украина, россия, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)