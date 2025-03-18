https://ria.ru/20250318/kostin-2005686801.html

Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля

Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля - РИА Новости, 18.03.2025

Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля

Глава ВТБ Андрей Костин не ждет дальнейшего значительного укрепления курса рубля, заявил он журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:45:00+03:00

2025-03-18T12:45:00+03:00

2025-03-18T12:54:00+03:00

экономика

андрей костин (банкир)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не ждет дальнейшего значительного укрепления курса рубля, заявил он журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей."Понятия не имею", - сказал он в ответ на вопрос, что происходит с рублем."Не знаю, я думаю, сильно больше не должен", - ответил Костин, до какого уровня может укрепиться курс рубля.Ранее во вторник расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/rubl-2005608259.html

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2025

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экономика, андрей костин (банкир), российский союз промышленников и предпринимателей