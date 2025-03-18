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В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде" - РИА Новости, 18.03.2025
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Наука
 
05:50 18.03.2025 (обновлено: 05:51 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kosmos-2005624198.html
В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде"
В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде" - РИА Новости, 18.03.2025
В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде"
Российские специалисты способны создать скафандр, который позволит работать до 12 часов за бортом МКС, но космонавты всё равно не смогут выдержать такой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T05:50:00+03:00
2025-03-18T05:51:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские специалисты способны создать скафандр, который позволит работать до 12 часов за бортом МКС, но космонавты всё равно не смогут выдержать такой нагрузки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. "Я скажу свою точку зрения. Если такая задача будет, можно и на 10, и на 12 часов сделать, но у всех нас трудовые будни длятся восемь часов. Иногда можно задерживаться на работе, перерабатывать, но внекорабельная деятельность - это достаточно тяжелая физическая нагрузка", - сказал Поздняков. Он отметил, что в невесомости вся работа выполняется руками, поэтому нагрузка на них "колоссальная", а ноги практически не используются. "Помимо этого, сопротивление оболочки - оно достаточно большое, и, как мы ни стараемся улучшить ее подвижность, это достаточно сложно. Я бы больше восьми часов задачи не ставил. Это тяжело чисто физически, даже на Земле. Когда человек сильно устает, начинаются ошибки в работе", - добавил Поздняков. Второго марта грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6. По словам Позднякова, в этом году на станцию доставят еще два новых скафандра, российские космонавты выйдут в них в открытый космос в конце 2025 года. В феврале 2018 года Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время внекорабельной деятельности пробыли в космосе 8 часов и 13 минут - это стало рекордом среди российских космонавтов.
https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html
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космос - риа наука, земля, александр мисуркин, антон шкаплеров
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Александр Мисуркин, Антон Шкаплеров
В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде"

Поздняков: скафандр на 12 часов работы сделать можно, но в нем нет необходимости

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевРоссийский космонавт во время выхода в открытый космос
Российский космонавт во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Российский космонавт во время выхода в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские специалисты способны создать скафандр, который позволит работать до 12 часов за бортом МКС, но космонавты всё равно не смогут выдержать такой нагрузки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
"Я скажу свою точку зрения. Если такая задача будет, можно и на 10, и на 12 часов сделать, но у всех нас трудовые будни длятся восемь часов. Иногда можно задерживаться на работе, перерабатывать, но внекорабельная деятельность - это достаточно тяжелая физическая нагрузка", - сказал Поздняков.
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Он отметил, что в невесомости вся работа выполняется руками, поэтому нагрузка на них "колоссальная", а ноги практически не используются.
"Помимо этого, сопротивление оболочки - оно достаточно большое, и, как мы ни стараемся улучшить ее подвижность, это достаточно сложно. Я бы больше восьми часов задачи не ставил. Это тяжело чисто физически, даже на Земле. Когда человек сильно устает, начинаются ошибки в работе", - добавил Поздняков.
Второго марта грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6. По словам Позднякова, в этом году на станцию доставят еще два новых скафандра, российские космонавты выйдут в них в открытый космос в конце 2025 года.
В феврале 2018 года Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время внекорабельной деятельности пробыли в космосе 8 часов и 13 минут - это стало рекордом среди российских космонавтов.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляАлександр МисуркинАнтон Шкаплеров
 
 
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