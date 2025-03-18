https://ria.ru/20250318/kosmos-2005624198.html

В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде"

В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде" - РИА Новости, 18.03.2025

В скафандре на 12 часов работы нет необходимости, заявили в "Звезде"

Российские специалисты способны создать скафандр, который позволит работать до 12 часов за бортом МКС, но космонавты всё равно не смогут выдержать такой... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T05:50:00+03:00

2025-03-18T05:50:00+03:00

2025-03-18T05:51:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

александр мисуркин

антон шкаплеров

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские специалисты способны создать скафандр, который позволит работать до 12 часов за бортом МКС, но космонавты всё равно не смогут выдержать такой нагрузки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков. "Я скажу свою точку зрения. Если такая задача будет, можно и на 10, и на 12 часов сделать, но у всех нас трудовые будни длятся восемь часов. Иногда можно задерживаться на работе, перерабатывать, но внекорабельная деятельность - это достаточно тяжелая физическая нагрузка", - сказал Поздняков. Он отметил, что в невесомости вся работа выполняется руками, поэтому нагрузка на них "колоссальная", а ноги практически не используются. "Помимо этого, сопротивление оболочки - оно достаточно большое, и, как мы ни стараемся улучшить ее подвижность, это достаточно сложно. Я бы больше восьми часов задачи не ставил. Это тяжело чисто физически, даже на Земле. Когда человек сильно устает, начинаются ошибки в работе", - добавил Поздняков. Второго марта грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6. По словам Позднякова, в этом году на станцию доставят еще два новых скафандра, российские космонавты выйдут в них в открытый космос в конце 2025 года. В феврале 2018 года Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров во время внекорабельной деятельности пробыли в космосе 8 часов и 13 минут - это стало рекордом среди российских космонавтов.

https://ria.ru/20250318/skafandr-2005613525.html

https://ria.ru/20250318/skafandr-2005617874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, александр мисуркин, антон шкаплеров