https://ria.ru/20250318/konflikt-2005826655.html
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможность сотрудничества... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T20:42:00+03:00
2025-03-18T20:42:00+03:00
2025-03-18T20:42:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможность сотрудничества там для предотвращения будущих конфликтов, сообщили в Белом доме. "Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html
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в мире, ближний восток, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Ближний Восток, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили пути предотвращения конфликтов на Ближнем Востоке