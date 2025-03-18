https://ria.ru/20250318/konflikt-2005826655.html

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.03.2025

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможность сотрудничества... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T20:42:00+03:00

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2025-03-18T20:42:00+03:00

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ближний восток

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россия

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможность сотрудничества там для предотвращения будущих конфликтов, сообщили в Белом доме. "Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/kreml-2005826452.html

ближний восток

сша

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в мире, ближний восток, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)