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В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка - РИА Новости, 18.03.2025
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08:05 18.03.2025 (обновлено: 10:37 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kompensatsija-2005631184.html
В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка
В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка - РИА Новости, 18.03.2025
В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка
В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию в размере полумиллиона рублей за буллинг ребенка, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T08:05:00+03:00
2025-03-18T10:37:00+03:00
происшествия
хабаровский район
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию в размере полумиллиона рублей за буллинг ребенка, сообщила прокуратура региона.По ее данным, ученицу восьмого класса сельской школы продолжительное время обижают другие дети. Мать девочки обращалась к директору заведения и в местную администрацию, но поддержки с их стороны не нашла, нападки со стороны сверстников продолжались, она написала исковое заявление в суд."Прокуратура Хабаровского района поддержала исковые требования местной жительницы о возмещении морального вреда в связи с бездействием директора образовательного учреждения &lt;...&gt;. Решением Хабаровского районного суда исковые требования матери девочки удовлетворены, со школы в их пользу взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей", — говорится в релизе. При рассмотрении дела провели психологическое исследование ребенка, которое показало, что отношение детей негативно сказывается на ее успеваемости и здоровье. По инициативе прокурора суд внес в адрес главы управления образования и классного руководителя частные определения об устранении нарушений закона.
https://ria.ru/20250303/mizulina-2002756356.html
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происшествия, хабаровский район, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский район, Хабаровский край
В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка

В Хабаровском крае со школы взыскали полмиллиона рублей за буллинг ребенка

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию в размере полумиллиона рублей за буллинг ребенка, сообщила прокуратура региона.
По ее данным, ученицу восьмого класса сельской школы продолжительное время обижают другие дети. Мать девочки обращалась к директору заведения и в местную администрацию, но поддержки с их стороны не нашла, нападки со стороны сверстников продолжались, она написала исковое заявление в суд.
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"Прокуратура Хабаровского района поддержала исковые требования местной жительницы о возмещении морального вреда в связи с бездействием директора образовательного учреждения <...>. Решением Хабаровского районного суда исковые требования матери девочки удовлетворены, со школы в их пользу взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей", — говорится в релизе.
При рассмотрении дела провели психологическое исследование ребенка, которое показало, что отношение детей негативно сказывается на ее успеваемости и здоровье.
По инициативе прокурора суд внес в адрес главы управления образования и классного руководителя частные определения об устранении нарушений закона.
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