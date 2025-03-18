https://ria.ru/20250318/kompensatsija-2005631184.html

В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка

В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка - РИА Новости, 18.03.2025

В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию за буллинг ребенка

В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию в размере полумиллиона рублей за буллинг ребенка, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T08:05:00+03:00

2025-03-18T08:05:00+03:00

2025-03-18T10:37:00+03:00

происшествия

хабаровский район

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае со школы взыскали компенсацию в размере полумиллиона рублей за буллинг ребенка, сообщила прокуратура региона.По ее данным, ученицу восьмого класса сельской школы продолжительное время обижают другие дети. Мать девочки обращалась к директору заведения и в местную администрацию, но поддержки с их стороны не нашла, нападки со стороны сверстников продолжались, она написала исковое заявление в суд."Прокуратура Хабаровского района поддержала исковые требования местной жительницы о возмещении морального вреда в связи с бездействием директора образовательного учреждения <...>. Решением Хабаровского районного суда исковые требования матери девочки удовлетворены, со школы в их пользу взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей", — говорится в релизе. При рассмотрении дела провели психологическое исследование ребенка, которое показало, что отношение детей негативно сказывается на ее успеваемости и здоровье. По инициативе прокурора суд внес в адрес главы управления образования и классного руководителя частные определения об устранении нарушений закона.

https://ria.ru/20250303/mizulina-2002756356.html

https://ria.ru/20241213/podmoskove-1988958454.html

хабаровский район

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский район, хабаровский край