https://ria.ru/20250318/kompanii-2005742719.html

Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний

Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний - РИА Новости, 18.03.2025

Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, сделать процесс их возвращения максимально прозрачным. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:00:00+03:00

2025-03-18T16:00:00+03:00

2025-03-18T16:10:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, сделать процесс их возвращения максимально прозрачным."Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране. Но этот процесс, конечно, должен быть максимально прозрачным", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей