https://ria.ru/20250318/kompanii-2005742719.html
Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний
Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний - РИА Новости, 18.03.2025
Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, сделать процесс их возвращения максимально прозрачным. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:00:00+03:00
2025-03-18T16:00:00+03:00
2025-03-18T16:10:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний, сделать процесс их возвращения максимально прозрачным."Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране. Но этот процесс, конечно, должен быть максимально прозрачным", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Ежегодный съезд РСПП традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250318/rspp-2005507205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин поручил актуализировать перечень ушедших из Росси компаний
Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших из РФ компаний