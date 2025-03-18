https://ria.ru/20250318/komitet-2005644305.html

Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным

Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным - РИА Новости, 18.03.2025

Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным

Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T10:03:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе. Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". "Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания РФ "К председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными", - сказано в документе. В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан. Кроме того, Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан. "Государственная Дума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250317/volodin-2005582713.html

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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общество, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, александр жуков, госдума рф