Рейтинг@Mail.ru
Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 18.03.2025 (обновлено: 10:16 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/komitet-2005644305.html
Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным
Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным - РИА Новости, 18.03.2025
Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным
Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T10:03:00+03:00
2025-03-18T10:16:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
александр жуков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе. Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев". "Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания РФ "К председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными", - сказано в документе. В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан. Кроме того, Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан. "Государственная Дума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250317/volodin-2005582713.html
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, александр жуков, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Госдума РФ
Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным

Комитет ГД по экологии внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Володин прокомментировал проект о бездомных животных
17 марта, 19:41
"Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания РФ "К председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными", - сказано в документе.
В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.
Кроме того, Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан.
"Государственная Дума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним", - сказано в документе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
6 марта, 08:00
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинАлександр ЖуковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала