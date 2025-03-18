Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным
Комитет ГД по экологии внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии внес на рассмотрение палаты парламента проект обращения ГД к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и интересов граждан при обращении с животными, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что "фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев".
Володин прокомментировал проект о бездомных животных
17 марта, 19:41
"Принять обращение Государственной Думы Федерального Собрания РФ "К председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными", - сказано в документе.
В проекте обращения ГД отмечается, что депутаты Госдумы считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.
Кроме того, Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан.
"Государственная Дума считает, что скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним", - сказано в документе.