https://ria.ru/20250318/kitaj-2005786619.html

Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе

Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе - РИА Новости, 18.03.2025

Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе

КНР решительно осуждает нарушение Израилем соглашения о прекращении огня в Газе, призывает Совбез ООН принять меры, сообщил постпред Китая при Всемирной... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T17:44:00+03:00

2025-03-18T17:44:00+03:00

2025-03-18T17:44:00+03:00

в мире

израиль

китай

фу цун

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ООН, 18 мар – РИА Новости. КНР решительно осуждает нарушение Израилем соглашения о прекращении огня в Газе, призывает Совбез ООН принять меры, сообщил постпред Китая при Всемирной Организации Фу Цун. "Израиль нарушил мирное соглашение о прекращении огня. Разумеется, мы решительно осуждаем это и настоятельно призываем Совет Безопасности предпринять дальнейшие меры", – сказал постпред КНР журналистам. На уточняющий вопрос о том, какие именно меры КНР призывает принять, Фу Цун не ответил. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/khamas-2005620251.html

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в мире, израиль, китай, фу цун, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году