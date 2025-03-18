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Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
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17:44 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kitaj-2005786619.html
Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе
Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе
КНР решительно осуждает нарушение Израилем соглашения о прекращении огня в Газе, призывает Совбез ООН принять меры, сообщил постпред Китая при Всемирной... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:44:00+03:00
2025-03-18T17:44:00+03:00
в мире
израиль
китай
фу цун
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ООН, 18 мар – РИА Новости. КНР решительно осуждает нарушение Израилем соглашения о прекращении огня в Газе, призывает Совбез ООН принять меры, сообщил постпред Китая при Всемирной Организации Фу Цун. "Израиль нарушил мирное соглашение о прекращении огня. Разумеется, мы решительно осуждаем это и настоятельно призываем Совет Безопасности предпринять дальнейшие меры", – сказал постпред КНР журналистам. На уточняющий вопрос о том, какие именно меры КНР призывает принять, Фу Цун не ответил. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250318/khamas-2005620251.html
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в мире, израиль, китай, фу цун, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Китай, Фу Цун, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Китай осудил нарушение Израилем перемирия в Газе

Постпред при ООН Фу Цун: КНР осуждает очередные израильские удары по Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 18 мар – РИА Новости. КНР решительно осуждает нарушение Израилем соглашения о прекращении огня в Газе, призывает Совбез ООН принять меры, сообщил постпред Китая при Всемирной Организации Фу Цун.
"Израиль нарушил мирное соглашение о прекращении огня. Разумеется, мы решительно осуждаем это и настоятельно призываем Совет Безопасности предпринять дальнейшие меры", – сказал постпред КНР журналистам.
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля
Вчера, 04:34
На уточняющий вопрос о том, какие именно меры КНР призывает принять, Фу Цун не ответил.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
Вчера, 12:56
 
В миреИзраильКитайФу ЦунБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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