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Долина высказалась о таланте Бедроса Киркорова - РИА Новости, 18.03.2025
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19:08 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005812038.html
Долина высказалась о таланте Бедроса Киркорова
Долина высказалась о таланте Бедроса Киркорова - РИА Новости, 18.03.2025
Долина высказалась о таланте Бедроса Киркорова
Народная артистка РФ Лариса Долина в соболезновании в связи с уходом народного артиста России Бедроса Киркорова заявила, что Филипп Киркоров унаследовал свой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T19:08:00+03:00
2025-03-18T19:08:00+03:00
бедрос киркоров
филипп киркоров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина в соболезновании в связи с уходом народного артиста России Бедроса Киркорова заявила, что Филипп Киркоров унаследовал свой талант именно от отца. Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца. "Очень печальную новость только что прочитала в соцсетях - не стало Бедроса Киркорова, которого я знала очень много лет, слышала, как он поет в молодости… Он был очень хорошим человеком. Очень многое Филипп перенял от него: доброту, какой-то жизненный оптимизм и талант, конечно. Талант у него точно от Бедроса", - сказала певица в беседе с РИА Новости. По словам Долиной, она знала Бедроса Киркорова как очень талантливого, душевного человека, который души не чаял в своем сыне Филиппе. Певица отметила, что Бедрос Киркоров прожил очень красивую достойную жизнь, был во многом примером для своего сына. "Я соболезную Филиппу… Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку. Мы будем помнить его. Пока мы помним, он будет для нас живым", - добавила она.
https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005803838.html
https://ria.ru/20250318/bedros-1792341067.html
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бедрос киркоров, филипп киркоров
Бедрос Киркоров, Филипп Киркоров
Долина высказалась о таланте Бедроса Киркорова

Долина: Филипп Киркоров унаследовал свой талант именно от отца

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкБедрос Киркоров
Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Бедрос Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина в соболезновании в связи с уходом народного артиста России Бедроса Киркорова заявила, что Филипп Киркоров унаследовал свой талант именно от отца.
Ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти своего отца. Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила РИА Новости, что 92-летний артист скончался из-за остановки сердца.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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"Очень печальную новость только что прочитала в соцсетях - не стало Бедроса Киркорова, которого я знала очень много лет, слышала, как он поет в молодости… Он был очень хорошим человеком. Очень многое Филипп перенял от него: доброту, какой-то жизненный оптимизм и талант, конечно. Талант у него точно от Бедроса", - сказала певица в беседе с РИА Новости.
По словам Долиной, она знала Бедроса Киркорова как очень талантливого, душевного человека, который души не чаял в своем сыне Филиппе. Певица отметила, что Бедрос Киркоров прожил очень красивую достойную жизнь, был во многом примером для своего сына.
"Я соболезную Филиппу… Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку. Мы будем помнить его. Пока мы помним, он будет для нас живым", - добавила она.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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