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Умер Бедрос Киркоров - РИА Новости, 18.03.2025
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Культура
 
16:12 18.03.2025 (обновлено: 18:31 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005747686.html
Умер Бедрос Киркоров
Умер Бедрос Киркоров - РИА Новости, 18.03.2025
Умер Бедрос Киркоров
Народный артист России Бедрос Киркоров умер в 92 года, об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров умер в 92 года, об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в Telegram-канале."Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал певец.Как уточнила представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская, причина смерти — остановка сердца. Бедрос Киркоров родился в болгарской Варне в 1932 году. В 1962-м приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа. Параллельно с учебой работал в Москонцерте. Его визитной карточкой стала сольная программа "Москва — София, София — Москва", в которой он воспел советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в исполнении артиста — "Алеша".Лауреат международных конкурсов. В 1992 году стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012-м был удостоен звания народного артиста России.В 2005 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Культура, Россия, Новости культуры
Умер Бедрос Киркоров

Народный артист России Бедрос Киркоров умер на 93-м году жизни

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкБедрос Киркоров
Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Бедрос Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров умер в 92 года, об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в Telegram-канале.
"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал певец.
Как уточнила представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская, причина смерти — остановка сердца.
Бедрос Киркоров родился в болгарской Варне в 1932 году. В 1962-м приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа. Параллельно с учебой работал в Москонцерте. Его визитной карточкой стала сольная программа "Москва — София, София — Москва", в которой он воспел советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в исполнении артиста — "Алеша".
Лауреат международных конкурсов. В 1992 году стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012-м был удостоен звания народного артиста России.
В 2005 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Народный артист России Бедрос Киркоров на концерте в честь его 90-летия От сердца к сердцу: перелистывая страницы в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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