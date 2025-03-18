https://ria.ru/20250318/kirkorov-2005747686.html

Умер Бедрос Киркоров

Умер Бедрос Киркоров - РИА Новости, 18.03.2025

Умер Бедрос Киркоров

Народный артист России Бедрос Киркоров умер в 92 года, об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:12:00+03:00

2025-03-18T16:12:00+03:00

2025-03-18T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Народный артист России Бедрос Киркоров умер в 92 года, об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в Telegram-канале."Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", — написал певец.Как уточнила представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская, причина смерти — остановка сердца. Бедрос Киркоров родился в болгарской Варне в 1932 году. В 1962-м приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа. Параллельно с учебой работал в Москонцерте. Его визитной карточкой стала сольная программа "Москва — София, София — Москва", в которой он воспел советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в исполнении артиста — "Алеша".Лауреат международных конкурсов. В 1992 году стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012-м был удостоен звания народного артиста России.В 2005 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20250318/kirkorov_bedros-2005757532.html

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Ольга Фомченкова

филипп киркоров, бедрос киркоров, россия, новости культуры