https://ria.ru/20250318/kiberbezopasnost-2005611806.html

Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества

Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества - РИА Новости, 18.03.2025

Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества

Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T01:06:00+03:00

2025-03-18T01:06:00+03:00

2025-03-18T03:46:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате. Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей. Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах. "Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении. В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.

https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html

https://ria.ru/20241126/kibermoshenniki-1985716092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, общество