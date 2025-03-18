https://ria.ru/20250318/kiberbezopasnost-2005611806.html
Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества
Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества - РИА Новости, 18.03.2025
Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества
Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T01:06:00+03:00
2025-03-18T01:06:00+03:00
2025-03-18T03:46:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате. Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей. Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах. "Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко. Его слова приводятся в сообщении. В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.
https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html
https://ria.ru/20241126/kibermoshenniki-1985716092.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий григоренко, госдума рф, общество
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ, Общество
Вице-премьер рассказал об инструментах защиты граждан от кибермошенничества
Григоренко: технологии защиты от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Инструменты защиты граждан от кибермошенничества станут доступнее для бизнеса: маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой, что снизит затраты на применение технологий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Чтобы упростить внедрение инструментов защиты, правительство скорректирует положения законопроекта по борьбе с мошенничеством. В частности, маркетплейсы и другие организации смогут использовать векторную модель работы с единой биометрической системой. Она предполагает разовое получение необходимого массива данных по фиксированному тарифу. Это позволит снизить затраты на применение технологии. Уже сейчас по такой модели работают крупные банки", - сообщили в аппарате.
Так, если мошенник получит доступ к паролю от личного кабинета на маркетплейсе или перехватит смс для авторизации, биометрия станет еще одним барьером, которая защитит банковские карты и внутренние кошельки, привязанные к аккаунтам пользователей.
Там добавили, что во вторник - 18 марта - Госдума
рассмотрит законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает порядка 30 мер. В их числе - применение биометрии в качестве дополнительного барьера от злоумышленников в онлайн-сервисах.
"Государство и бизнес преследуют одну и ту же цель - защиту граждан. Сейчас совместно с отраслью обсуждаем подходы, которые обеспечат надежную защиту граждан, не создавая излишних барьеров для развития рынка", - отметил Григоренко
. Его слова приводятся в сообщении.
В аппарате напомнили, что использование биометрии остается добровольным - граждане сами решают, подключать ли дополнительную защиту.