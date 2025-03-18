https://ria.ru/20250318/khram-2005724164.html

ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное

ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное - РИА Новости, 18.03.2025

ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное

Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное значительно разрушен и разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:04:00+03:00

2025-03-18T15:04:00+03:00

2025-03-18T16:30:00+03:00

религия

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

религия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005723408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55a719bd19685f729cff7b4c43a7d932.jpg

ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 18 мар – РИА Новости. Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное значительно разрушен и разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в церкви Воздвижения Креста Господня. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как ранее в августе сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено. В конце августа пресс-служба епархии заявила о мародерствах украинских военнослужащих в храмах Курской области. Объявления о продаже икон якобы из Курской области появились в украинском сегменте интернета. На кадрах РИА Новости видно, что здание храма значительно повреждено, на стенах практически нет икон, сожжены священные писания. Храм полностью разграблен.

https://ria.ru/20250310/ukraina-2003989419.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разграбленный ВСУ Крестовоздвиженский храм в курском селе Черкасское Поречное Крестовоздвиженский храм в курском селе Черкасское Поречное, по которому украинские войска били из артиллерии, а затем организовали там опорный пункт, разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-18T15:04 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), религия, происшествия