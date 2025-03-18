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ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное - РИА Новости, 18.03.2025
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Религия
 
15:04 18.03.2025 (обновлено: 16:30 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/khram-2005724164.html
ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное
ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное - РИА Новости, 18.03.2025
ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное
Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное значительно разрушен и разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:04:00+03:00
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религия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
религия
происшествия
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ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 18 мар – РИА Новости. Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное значительно разрушен и разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в церкви Воздвижения Креста Господня. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как ранее в августе сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено. В конце августа пресс-служба епархии заявила о мародерствах украинских военнослужащих в храмах Курской области. Объявления о продаже икон якобы из Курской области появились в украинском сегменте интернета. На кадрах РИА Новости видно, что здание храма значительно повреждено, на стенах практически нет икон, сожжены священные писания. Храм полностью разграблен.
https://ria.ru/20250310/ukraina-2003989419.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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Разграбленный ВСУ Крестовоздвиженский храм в курском селе Черкасское Поречное
Крестовоздвиженский храм в курском селе Черкасское Поречное, по которому украинские войска били из артиллерии, а затем организовали там опорный пункт, разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), религия, происшествия
Религия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Религия, Происшествия
ВСУ разрушили и разграбили храм в селе Черкасское Поречное

ВСУ разрушили и разграбили Крестовоздвиженский храм в селе Черкасское Поречное

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ЧЕРКАССКОЕ ПОРЕЧНОЕ (Курская обл.), 18 мар – РИА Новости. Крестовоздвиженский храм села Черкасское Поречное значительно разрушен и разграблен ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили тела убитых пожилых жителей курского Черкасского Поречного в церкви Воздвижения Креста Господня. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как ранее в августе сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено. В конце августа пресс-служба епархии заявила о мародерствах украинских военнослужащих в храмах Курской области. Объявления о продаже икон якобы из Курской области появились в украинском сегменте интернета.
На кадрах РИА Новости видно, что здание храма значительно повреждено, на стенах практически нет икон, сожжены священные писания. Храм полностью разграблен.
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РелигияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РелигияПроисшествия
 
 
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