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Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам - РИА Новости, 18.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 18.03.2025 (обновлено: 17:24 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html
Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам
Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам - РИА Новости, 18.03.2025
Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам
Власти Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно проверить и очистить саперам, это в первую очередь дороги и объекты энергетики,... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:51:00+03:00
2025-03-18T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
александр хинштейн
юрий ставицкий
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно проверить и очистить саперам, это в первую очередь дороги и объекты энергетики, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он рассказал, что обсудил работу по разминированию освобожденных территорий курского приграничья на встрече с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким. "Со стороны региона — завершаем подготовку перечня первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить саперам. Это в первую очередь дороги и объекты энергетики (ЛЭП, газопроводы, котельные), которые необходимы нам для запуска программы восстановления", - написал Хинштейн.По его информации, инженерные войска также помогут региону со строительством низководных деревянных мостов. "Договорились, что со своей стороны мы обеспечим их необходимыми стройматериалами", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005759949.html
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общество, курская область, александр хинштейн, юрий ставицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Юрий Ставицкий, Вооруженные силы РФ
Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам

Хинштейн: власти Курской области завершают создание перечня объектов для саперов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно проверить и очистить саперам, это в первую очередь дороги и объекты энергетики, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале он рассказал, что обсудил работу по разминированию освобожденных территорий курского приграничья на встрече с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.
"Со стороны региона — завершаем подготовку перечня первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить саперам. Это в первую очередь дороги и объекты энергетики (ЛЭП, газопроводы, котельные), которые необходимы нам для запуска программы восстановления", - написал Хинштейн.
По его информации, инженерные войска также помогут региону со строительством низководных деревянных мостов. "Договорились, что со своей стороны мы обеспечим их необходимыми стройматериалами", - добавил врио губернатора.
Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Саперы начали разминирование Курского приграничья
Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьАлександр ХинштейнЮрий СтавицкийВооруженные силы РФ
 
 
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