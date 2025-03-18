https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005763588.html

Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам

Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам - РИА Новости, 18.03.2025

Хинштейн рассказал о перечне объектов, которые нужно очистить саперам

Власти Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно проверить и очистить саперам, это в первую очередь дороги и объекты энергетики,... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T16:51:00+03:00

2025-03-18T16:51:00+03:00

2025-03-18T17:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

александр хинштейн

юрий ставицкий

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Курской области завершают подготовку перечня объектов, которые нужно проверить и очистить саперам, это в первую очередь дороги и объекты энергетики, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он рассказал, что обсудил работу по разминированию освобожденных территорий курского приграничья на встрече с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким. "Со стороны региона — завершаем подготовку перечня первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить саперам. Это в первую очередь дороги и объекты энергетики (ЛЭП, газопроводы, котельные), которые необходимы нам для запуска программы восстановления", - написал Хинштейн.По его информации, инженерные войска также помогут региону со строительством низководных деревянных мостов. "Договорились, что со своей стороны мы обеспечим их необходимыми стройматериалами", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005759949.html

курская область

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общество, курская область, александр хинштейн, юрий ставицкий, вооруженные силы рф