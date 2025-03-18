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Саперы начали разминирование Курского приграничья - РИА Новости, 18.03.2025
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16:41 18.03.2025 (обновлено: 17:24 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/khinshteyn-2005759949.html
Саперы начали разминирование Курского приграничья
Саперы начали разминирование Курского приграничья - РИА Новости, 18.03.2025
Саперы начали разминирование Курского приграничья
Саперы начали работу по разминированию курского приграничья уже в 36 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T16:41:00+03:00
2025-03-18T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Саперы начали работу по разминированию курского приграничья уже в 36 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Ранее в оперштабе Курской области сообщили, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье."Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тысяч гектаров земли, свыше 370 километров дорог, более 6,7 тысячи зданий и сооружений! Надеемся, что с каждым днем эти цифры будут увеличиваться", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Он добавил, что обсудил работу по разминированию освобожденных территорий курского приграничья на встрече с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.Хинштейн отметил, что информирование жителей является еще одной важной темой."Понятно, что в первую очередь, нужно очистить территорию населенных пунктов. Поля, лесополосы, водоемы — это огромные и сложные участки, которые быстро не пройдешь (кстати, как только позволит погода, будут подключены роботы для исследования больших площадей). Но крайне важно, чтобы жители соблюдали все меры безопасности, знали, как могут выглядеть те или иные взрывоопасные предметы, как себя вести при их обнаружении. Самое главное для нас — жизнь и здоровье наших людей", - добавил он.
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курская область, александр хинштейн, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Общество
Саперы начали разминирование Курского приграничья

Хинштейн: саперы начали разминирование в 36 населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа
Военнослужащий СпН Ахмат МО РФ в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий СпН "Ахмат" МО РФ в городе Суджа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Саперы начали работу по разминированию курского приграничья уже в 36 населенных пунктах, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в оперштабе Курской области сообщили, что с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон в курском приграничье.
"Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тысяч гектаров земли, свыше 370 километров дорог, более 6,7 тысячи зданий и сооружений! Надеемся, что с каждым днем эти цифры будут увеличиваться", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что обсудил работу по разминированию освобожденных территорий курского приграничья на встрече с начальником Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким.
Хинштейн отметил, что информирование жителей является еще одной важной темой.
"Понятно, что в первую очередь, нужно очистить территорию населенных пунктов. Поля, лесополосы, водоемы — это огромные и сложные участки, которые быстро не пройдешь (кстати, как только позволит погода, будут подключены роботы для исследования больших площадей). Но крайне важно, чтобы жители соблюдали все меры безопасности, знали, как могут выглядеть те или иные взрывоопасные предметы, как себя вести при их обнаружении. Самое главное для нас — жизнь и здоровье наших людей", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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