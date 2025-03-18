https://ria.ru/20250318/khatanga-2005705502.html

Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги

Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги - РИА Новости, 18.03.2025

Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать планы развития морского порта и аэропорта для сельского поселения Хатанга на полуострове Таймыр РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:05:00+03:00

2025-03-18T14:05:00+03:00

2025-03-18T14:05:00+03:00

красноярский край

михаил котюков

мурманск

таймыр

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать планы развития морского порта и аэропорта для сельского поселения Хатанга на полуострове Таймыр на севере региона, сообщает пресс-служба губернатора. Согласно сообщению, об этом Котюков заявил во время рабочей поездки по Заполярью и северным территориям края. Визит глава региона начал с посещения социальных объектов Хатанги. Там он побывал в детской школе искусств, культурно-досуговом комплексе, Таймырской районной больнице. Руководитель края также проверил работу котельной №1 – этой зимой поступило много жалоб от местных жителей на подачу тепла в квартиры. В январе 2025 года из-за порыва сетей произошло снижение давления в системе централизованного теплоснабжения. Аварию устранили на следующий день, однако котельная работала в режиме повышенного потребления холодной воды и пониженной температуры теплоносителя. Это привело к снижению температурного режима в жилых многоквартирных домах, в некоторых домах горячая и холодная вода подавалась с перебоями. С запуском законсервированной котельной №2 ситуацию стабилизировали. Главе региона сообщили, что сейчас система теплоснабжения Хатанги работает в штатном режиме. В ходе визита губернатор обсудил реализацию плана мероприятий к 400-летию сельского поселения Хатанга, которое будет отмечаться в 2026 году. Отдельно рассмотрели вопрос ремонта многоквартирных домов, часть жилья планируется обновить к юбилею. Котюков поручил разработать программу ремонта жилого фонда Хатанги до 2035 года. "В плане подготовки к празднованию 400-летия Хатанги необходимо определить те приоритетные задачи, которые станут основой для последующего развития населенного пункта. Эти направления должны касаться не только социальной инфраструктуры, но и экономической составляющей. Считаю важным разработать понятные планы развития, в том числе местного аэропорта и морского порта. На данный момент идет реализация первого этапа проекта по развитию Северного морского пути, от Мурманска фактически до Енисея, но проработка восточной части тоже ведется. И Хатанга явно станет востребованной, когда будет сделан сплошной коридор", - сказал губернатор. Отмечается, что ремонт в аэропорту Хатанги начнется уже в этом году. Из федерального бюджета выделены деньги на обновление перрона. После модернизации аэропорт сможет принимать дополнительные типы воздушных судов.

https://ria.ru/20250318/norilsk-2005700962.html

https://ria.ru/20250313/tehnikum-2004739765.html

красноярский край

мурманск

таймыр

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Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков, мурманск, таймыр