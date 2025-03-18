Рейтинг@Mail.ru
Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/khatanga-2005705502.html
Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги
Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги - РИА Новости, 18.03.2025
Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать планы развития морского порта и аэропорта для сельского поселения Хатанга на полуострове Таймыр РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:05:00+03:00
2025-03-18T14:05:00+03:00
красноярский край
михаил котюков
мурманск
таймыр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977177173_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_2b52fca14d162f87d5ac4df577c6014f.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать планы развития морского порта и аэропорта для сельского поселения Хатанга на полуострове Таймыр на севере региона, сообщает пресс-служба губернатора. Согласно сообщению, об этом Котюков заявил во время рабочей поездки по Заполярью и северным территориям края. Визит глава региона начал с посещения социальных объектов Хатанги. Там он побывал в детской школе искусств, культурно-досуговом комплексе, Таймырской районной больнице. Руководитель края также проверил работу котельной №1 – этой зимой поступило много жалоб от местных жителей на подачу тепла в квартиры. В январе 2025 года из-за порыва сетей произошло снижение давления в системе централизованного теплоснабжения. Аварию устранили на следующий день, однако котельная работала в режиме повышенного потребления холодной воды и пониженной температуры теплоносителя. Это привело к снижению температурного режима в жилых многоквартирных домах, в некоторых домах горячая и холодная вода подавалась с перебоями. С запуском законсервированной котельной №2 ситуацию стабилизировали. Главе региона сообщили, что сейчас система теплоснабжения Хатанги работает в штатном режиме. В ходе визита губернатор обсудил реализацию плана мероприятий к 400-летию сельского поселения Хатанга, которое будет отмечаться в 2026 году. Отдельно рассмотрели вопрос ремонта многоквартирных домов, часть жилья планируется обновить к юбилею. Котюков поручил разработать программу ремонта жилого фонда Хатанги до 2035 года. "В плане подготовки к празднованию 400-летия Хатанги необходимо определить те приоритетные задачи, которые станут основой для последующего развития населенного пункта. Эти направления должны касаться не только социальной инфраструктуры, но и экономической составляющей. Считаю важным разработать понятные планы развития, в том числе местного аэропорта и морского порта. На данный момент идет реализация первого этапа проекта по развитию Северного морского пути, от Мурманска фактически до Енисея, но проработка восточной части тоже ведется. И Хатанга явно станет востребованной, когда будет сделан сплошной коридор", - сказал губернатор. Отмечается, что ремонт в аэропорту Хатанги начнется уже в этом году. Из федерального бюджета выделены деньги на обновление перрона. После модернизации аэропорт сможет принимать дополнительные типы воздушных судов.
https://ria.ru/20250318/norilsk-2005700962.html
https://ria.ru/20250313/tehnikum-2004739765.html
красноярский край
мурманск
таймыр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977177173_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_217ed45f84094cde499e07f87847bcb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, михаил котюков, мурманск, таймыр
Красноярский край, Михаил Котюков, Мурманск, Таймыр
Планы развития разработают для морпорта и аэропорта Хатанги

Планы развития разработают для морпорта и аэропорта для поселения Хатанги

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил разработать планы развития морского порта и аэропорта для сельского поселения Хатанга на полуострове Таймыр на севере региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Согласно сообщению, об этом Котюков заявил во время рабочей поездки по Заполярью и северным территориям края. Визит глава региона начал с посещения социальных объектов Хатанги. Там он побывал в детской школе искусств, культурно-досуговом комплексе, Таймырской районной больнице. Руководитель края также проверил работу котельной №1 – этой зимой поступило много жалоб от местных жителей на подачу тепла в квартиры.
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Норильчане начали заселяться в построенные по программе реновации дома
Вчера, 13:42
В январе 2025 года из-за порыва сетей произошло снижение давления в системе централизованного теплоснабжения. Аварию устранили на следующий день, однако котельная работала в режиме повышенного потребления холодной воды и пониженной температуры теплоносителя. Это привело к снижению температурного режима в жилых многоквартирных домах, в некоторых домах горячая и холодная вода подавалась с перебоями. С запуском законсервированной котельной №2 ситуацию стабилизировали. Главе региона сообщили, что сейчас система теплоснабжения Хатанги работает в штатном режиме.
В ходе визита губернатор обсудил реализацию плана мероприятий к 400-летию сельского поселения Хатанга, которое будет отмечаться в 2026 году. Отдельно рассмотрели вопрос ремонта многоквартирных домов, часть жилья планируется обновить к юбилею. Котюков поручил разработать программу ремонта жилого фонда Хатанги до 2035 года.
Красноярский индустриально-металлургический техникум обучает студентов под запросы работодателей - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Красноярский техникум обучает студентов под запрос металлургов
13 марта, 13:56
"В плане подготовки к празднованию 400-летия Хатанги необходимо определить те приоритетные задачи, которые станут основой для последующего развития населенного пункта. Эти направления должны касаться не только социальной инфраструктуры, но и экономической составляющей. Считаю важным разработать понятные планы развития, в том числе местного аэропорта и морского порта. На данный момент идет реализация первого этапа проекта по развитию Северного морского пути, от Мурманска фактически до Енисея, но проработка восточной части тоже ведется. И Хатанга явно станет востребованной, когда будет сделан сплошной коридор", - сказал губернатор.
Отмечается, что ремонт в аэропорту Хатанги начнется уже в этом году. Из федерального бюджета выделены деньги на обновление перрона. После модернизации аэропорт сможет принимать дополнительные типы воздушных судов.
 
Красноярский крайМихаил КотюковМурманскТаймыр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала