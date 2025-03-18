https://ria.ru/20250318/kharkov-2005830430.html

В Харьковской области полностью разрушено село Двуречная

В Харьковской области полностью разрушено село Двуречная - РИА Новости, 18.03.2025

В Харьковской области полностью разрушено село Двуречная

Село Двуречная в Харьковской области, освобожденное ВС РФ, практически разрушено, уничтожены школа и администрация, а уцелевших домов мало осталось, рассказал... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:02:00+03:00

2025-03-18T21:02:00+03:00

2025-03-18T21:02:00+03:00

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Село Двуречная в Харьковской области, освобожденное ВС РФ, практически разрушено, уничтожены школа и администрация, а уцелевших домов мало осталось, рассказал житель села. В конце января Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который в 2022 году вошел в состав Купянского района. "Практически полностью уничтожено (село – ред.). Целых домов - единицы. Школа тоже уничтожена. Администрация тоже полностью легла практически. Больница, туда я не доходил, не знаю. Все двухэтажные постройки - жилые дома тоже целых не осталось ни одного", - рассказывает житель Двуречной на видео, размещенном в Telegram-канале российской администрации Харьковской области. Ранее власти Харьковской области сообщали РИА Новости, что российские военные из села Двуречная эвакуировали с конца февраля 19 человек.

https://ria.ru/20250318/voenkomy-2005814169.html

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харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины