https://ria.ru/20250318/khamas-2005835331.html

Нетаньяху пообещал действовать против ХАМАС с возрастающей силой

Нетаньяху пообещал действовать против ХАМАС с возрастающей силой - РИА Новости, 18.03.2025

Нетаньяху пообещал действовать против ХАМАС с возрастающей силой

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал действовать против палестинского движения ХАМАС с возрастающей силой, отметив, что переговоры по РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T21:48:00+03:00

2025-03-18T21:48:00+03:00

2025-03-18T22:00:00+03:00

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

израиль

доха

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал действовать против палестинского движения ХАМАС с возрастающей силой, отметив, что переговоры по сектору Газа теперь будут вестись только "под огнем".По словам Нетаньяху, Израиль в последние недели направлял делегации в Доху и Каир на ведение переговоров по перемирию в Газе и освобождению заложников, а также согласился на схему продления перемирия, предложенную США. Премьер отметил, что ХАМАС отвергал каждое предложение о продолжении режима прекращения огня."Я много раз говорил, что мы вернемся к войне, если ХАМАС продолжит политику отказа и не освободит наших похищенных. И вот мы вернулись на поле боя с большой мощью. Вместе с министром обороны я получил рекомендацию ЦАХАЛ и сил безопасности вернуться к интенсивным боям против ХАМАС. С этого момента Израиль будет действовать против ХАМАС с возрастающей интенсивностью. И отныне переговоры будут вестись только под огнем", - заявил премьер.Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит добавиться всех целей войны в секторе Газа, включая ликвидацию ХАМАС, освобождение всех заложников и искоренение угроз из анклава.

https://ria.ru/20250318/ssha-2005819071.html

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире, израиль, доха, биньямин нетаньяху