https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html

ХАМАС заявило, что не пойдет на компромисс по сектору Газа

ХАМАС заявило, что не пойдет на компромисс по сектору Газа - РИА Новости, 18.03.2025

ХАМАС заявило, что не пойдет на компромисс по сектору Газа

Руководство ХАМАС не намерено идти на компромисс с Израилем в переговорах по сектору Газа, заявил РИА Новости член политического руководства движения в Ливане... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:53:00+03:00

2025-03-18T12:53:00+03:00

2025-03-18T15:08:00+03:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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в мире

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БЕЙРУТ, 18 мар — РИА Новости. Руководство ХАМАС не намерено идти на компромисс с Израилем в переговорах по сектору Газа, заявил РИА Новости член политического руководства движения в Ливане Бассам Халяф."ХАМАС не пойдет на компромисс в том, что касается наших условий, мы были привержены соглашению о прекращении огня в секторе Газа, а Израиль является тем, кто его нарушил", — сказал собеседник агентства.Халяф подчеркнул, что палестинское движение продолжит вооруженное сопротивление, лишившись другого выбора.В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщили о нанесении массированных ударов по сектору Газа. Как утверждает издание Axios со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль решил возобновить военные операции против ХАМАС. Там этот шаг мотивировали планами палестинского движения нарушить перемирие.В ХАМАС, в свою очередь, подчеркнули, что именно Нетаньяху прекратил перемирие и подписал смертный приговор израильским заложникам.По последним данным Минздрава анклава, из-за бомбардировок со стороны ЦАХАЛ погибли 412 человек, более 500 пострадали.Попытка перемирияС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня Израиль объявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху утверждали, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.При этом Тель-Авив запретил ввоз гуманитарных грузов в анклав и прекратил подачу электричества на опреснительную установку в Газе. ХАМАС настаивал на переговорах по переходу ко второму этапу соглашения, которое подразумевало прекращение войны и полный вывод израильских войск из сектора.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005685047.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250318/peskov-2005677889.html

https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, израиль, в мире, ливан, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, сша