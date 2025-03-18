https://ria.ru/20250318/khamas-2005620251.html
ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля
ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля - РИА Новости, 18.03.2025
ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прекратил перемирие, подвергнув заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе", заявило палестинское движение ХАМАС... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T04:34:00+03:00
2025-03-18T04:34:00+03:00
2025-03-18T04:52:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
хамас
сша
израиль
стив уиткофф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прекратил перемирие, подвергнув заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе", заявило палестинское движение ХАМАС после массивного израильского авиаудара по анклаву.Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. Как передают СМИ, число погибших достигло по меньшей мере 30 человек, число пострадавших превышает сотню."Нетаньяху и его экстремистское правительство решили отменить соглашение о прекращении огня, подвергнув заключенных в Газе неизвестной судьбе", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005620352.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, хамас, сша, израиль, стив уиткофф
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, США, Израиль, Стив Уиткофф
ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля
ХАМАС: Израиль решил прекратить перемирие, подвергая заложников опасности