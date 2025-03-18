Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем - РИА Новости, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:56:00+03:00
2025-03-18T12:56:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа израильской армией, заявил РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф. "Рассматриваются все доступные варианты, мы продолжим противостояние и не сдадимся. Мы пережили подобное в течение 15 месяцев в недавнем прошлом, и у нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться",- сказал Халяф. По словам представителя движения, действия Израиля и бомбардировки Газы были ожидаемы после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорил о событиях в Йемене. "По сути дав зеленый свет от США на возвращение к массовым убийствам в секторе. Кроме того, начавшаяся две недели назад блокада анклава была четким указанием на возможность возобновления войны",- отметил Халяф.
https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html
https://ria.ru/20250318/khamas-2005620251.html
израиль
сша
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ливан, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем

ХАМАС: движение продолжит войну с Израилем, лишившись иного выбора

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа израильской армией, заявил РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф.
"Рассматриваются все доступные варианты, мы продолжим противостояние и не сдадимся. Мы пережили подобное в течение 15 месяцев в недавнем прошлом, и у нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться",- сказал Халяф.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что не пойдет на компромисс по сектору Газа
Вчера, 12:53
По словам представителя движения, действия Израиля и бомбардировки Газы были ожидаемы после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорил о событиях в Йемене.
"По сути дав зеленый свет от США на возвращение к массовым убийствам в секторе. Кроме того, начавшаяся две недели назад блокада анклава была четким указанием на возможность возобновления войны",- отметил Халяф.
Последствия обстрелов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
ХАМАС прокомментировало возобновление ударов со стороны Израиля
Вчера, 04:34
 
В миреИзраильСШАЛиванСтив УиткоффДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала