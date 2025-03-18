https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем - РИА Новости, 18.03.2025
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T12:56:00+03:00
2025-03-18T12:56:00+03:00
2025-03-18T12:56:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
стив уиткофф
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа израильской армией, заявил РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф. "Рассматриваются все доступные варианты, мы продолжим противостояние и не сдадимся. Мы пережили подобное в течение 15 месяцев в недавнем прошлом, и у нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться",- сказал Халяф. По словам представителя движения, действия Израиля и бомбардировки Газы были ожидаемы после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорил о событиях в Йемене. "По сути дав зеленый свет от США на возвращение к массовым убийствам в секторе. Кроме того, начавшаяся две недели назад блокада анклава была четким указанием на возможность возобновления войны",- отметил Халяф.
https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html
https://ria.ru/20250318/khamas-2005620251.html
израиль
сша
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, ливан, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем
ХАМАС: движение продолжит войну с Израилем, лишившись иного выбора