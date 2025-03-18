https://ria.ru/20250318/khamas--2005688515.html

ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем

ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем - РИА Новости, 18.03.2025

ХАМАС заявило, что продолжит войну с Израилем

Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T12:56:00+03:00

2025-03-18T12:56:00+03:00

2025-03-18T12:56:00+03:00

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БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС продолжит вооруженное сопротивление Израилю, лишившись другого выбора после возобновления массированных бомбардировок сектора Газа израильской армией, заявил РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф. "Рассматриваются все доступные варианты, мы продолжим противостояние и не сдадимся. Мы пережили подобное в течение 15 месяцев в недавнем прошлом, и у нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться",- сказал Халяф. По словам представителя движения, действия Израиля и бомбардировки Газы были ожидаемы после того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорил о событиях в Йемене. "По сути дав зеленый свет от США на возвращение к массовым убийствам в секторе. Кроме того, начавшаяся две недели назад блокада анклава была четким указанием на возможность возобновления войны",- отметил Халяф.

https://ria.ru/20250318/khamas-2005688128.html

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в мире, израиль, сша, ливан, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году