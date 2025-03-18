https://ria.ru/20250318/karlson-2005752561.html

Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT

Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT - РИА Новости, 18.03.2025

Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что контент телеканала RT крайне разнообразен в отличие от многих американских телеканалов. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T15:15:00+03:00

2025-03-18T15:15:00+03:00

2025-03-18T16:28:00+03:00

сша

такер карлсон

дональд трамп

энтони блинкен

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что контент телеканала RT крайне разнообразен в отличие от многих американских телеканалов. "То, что я видел, крайне интересно… Это не просто вещание новостей по кругу, как на тех каналах, где мы работали. Вот вам восемь историй в день… и больше вы ничего не услышите. У них (RT – ред.) же куча интересных программ", - сказал Карлсон в рамках своего Tucker Carlson Show во время беседы с другим американским журналистом Риком Санчесом. Санчес согласился с Карлсоном. Он также отметил, что на телеканале работает много умных людей. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html

https://ria.ru/20240913/zakharova--1972617126.html

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сша, такер карлсон, дональд трамп, энтони блинкен, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире