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Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT - РИА Новости, 18.03.2025
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15:15 18.03.2025 (обновлено: 16:28 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/karlson-2005752561.html
Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT
Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT - РИА Новости, 18.03.2025
Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что контент телеканала RT крайне разнообразен в отличие от многих американских телеканалов. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T15:15:00+03:00
2025-03-18T16:28:00+03:00
сша
такер карлсон
дональд трамп
энтони блинкен
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что контент телеканала RT крайне разнообразен в отличие от многих американских телеканалов. "То, что я видел, крайне интересно… Это не просто вещание новостей по кругу, как на тех каналах, где мы работали. Вот вам восемь историй в день… и больше вы ничего не услышите. У них (RT – ред.) же куча интересных программ", - сказал Карлсон в рамках своего Tucker Carlson Show во время беседы с другим американским журналистом Риком Санчесом. Санчес согласился с Карлсоном. Он также отметил, что на телеканале работает много умных людей. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html
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РИА Новости
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5
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96
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сша, такер карлсон, дональд трамп, энтони блинкен, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT

Журналист Такер Карлсон: контент телеканала RT крайне разнообразен

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что контент телеканала RT крайне разнообразен в отличие от многих американских телеканалов.
"То, что я видел, крайне интересно… Это не просто вещание новостей по кругу, как на тех каналах, где мы работали. Вот вам восемь историй в день… и больше вы ничего не услышите. У них (RT – ред.) же куча интересных программ", - сказал Карлсон в рамках своего Tucker Carlson Show во время беседы с другим американским журналистом Риком Санчесом.
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Санчес согласился с Карлсоном. Он также отметил, что на телеканале работает много умных людей.
Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.
В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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СШАТакер КарлсонДональд ТрампЭнтони БлинкенСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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