Такер Карлсон отметил разнообразие программ на телеканале RT
Журналист Такер Карлсон: контент телеканала RT крайне разнообразен
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что контент телеканала RT крайне разнообразен в отличие от многих американских телеканалов.
"То, что я видел, крайне интересно… Это не просто вещание новостей по кругу, как на тех каналах, где мы работали. Вот вам восемь историй в день… и больше вы ничего не услышите. У них (RT – ред.) же куча интересных программ", - сказал Карлсон в рамках своего Tucker Carlson Show во время беседы с другим американским журналистом Риком Санчесом.
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Санчес согласился с Карлсоном. Он также отметил, что на телеканале работает много умных людей.
Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.
В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.
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