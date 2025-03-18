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Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения - РИА Новости, 18.03.2025
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14:47 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/karlson-2005717964.html
Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения
Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения - РИА Новости, 18.03.2025
Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения
Американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker Carlson Show во время интервью с ведущим RT Риком Санчесом назвал Россию "замечательным местом для... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:47:00+03:00
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россия
такер карлсон
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker Carlson Show во время интервью с ведущим RT Риком Санчесом назвал Россию "замечательным местом для посещения". В ходе беседы Санчес отметил, что никогда не был в России. "Ну, вам стоит поехать. Это замечательное место. Но это не делает меня менее американцем. Я люблю свою страну больше всего на свете", — заявил Карлсон.
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россия, такер карлсон
Россия, Такер Карлсон
Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения

Журналист Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker Carlson Show во время интервью с ведущим RT Риком Санчесом назвал Россию "замечательным местом для посещения".
В ходе беседы Санчес отметил, что никогда не был в России.
"Ну, вам стоит поехать. Это замечательное место. Но это не делает меня менее американцем. Я люблю свою страну больше всего на свете", — заявил Карлсон.
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