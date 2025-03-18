https://ria.ru/20250318/karlson-2005717964.html

Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения

Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения - РИА Новости, 18.03.2025

Такер Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения

Американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker Carlson Show во время интервью с ведущим RT Риком Санчесом назвал Россию "замечательным местом для... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T14:47:00+03:00

2025-03-18T14:47:00+03:00

2025-03-18T14:47:00+03:00

россия

такер карлсон

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем шоу Tucker Carlson Show во время интервью с ведущим RT Риком Санчесом назвал Россию "замечательным местом для посещения". В ходе беседы Санчес отметил, что никогда не был в России. "Ну, вам стоит поехать. Это замечательное место. Но это не делает меня менее американцем. Я люблю свою страну больше всего на свете", — заявил Карлсон.

https://ria.ru/20250316/karlson-2005309050.html

россия

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2025

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россия, такер карлсон