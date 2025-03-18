https://ria.ru/20250318/karlson-2005715874.html
Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию "страной-бензоколонкой"
Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию "страной-бензоколонкой" - РИА Новости, 18.03.2025
Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию "страной-бензоколонкой"
Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию "бензоколонкой с ядерным оружием". РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:39:00+03:00
2025-03-18T14:39:00+03:00
2025-03-18T14:39:00+03:00
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джон маккейн (политик)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию "бензоколонкой с ядерным оружием". Ранее покойный американский сенатор Джон Маккейн неоднократно использовал эту фразу для характеристики РФ. "Сказать, что 150 миллионов русских — это зло, или что Россия — это бензоколонка с ядерным оружием, как говорил этот низкоинтеллектуальный клоун Маккейн, а также все остальные низкоинтеллектуальные клоуны в сенате США, которых там, наверное, 95%... Бензоколонка с ядерным оружием? Серьезно? Вы когда-нибудь читали Толстого? Вы вообще были там (в России - ред.)? Вы можете ненавидеть Россию, но говорить, что это просто бензоколонка? На самом деле, если вы так считаете, вы идиот", – сказал Карлсон в своем Tucker Carlson Show во время интервью с ведущим телеканала RT Риком Санчесом.
https://ria.ru/20250316/karlson-2005309050.html
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в мире, россия, сша, такер карлсон, джон маккейн (политик)
В мире, Россия, США, Такер Карлсон, Джон Маккейн (политик)
Карлсон назвал идиотами тех, кто считает Россию "страной-бензоколонкой"
Карлсон назвал идиотами тех, кто назвал Россию бензоколонкой с ядерным оружием