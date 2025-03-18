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Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2025
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06:52 18.03.2025 (обновлено: 10:24 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005627352.html
Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие, пишут СМИ
Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие, пишут СМИ
Израиль после массивного обстрела сектора Газа, в результате которого погибли более 200 человек, утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:52:00+03:00
2025-03-18T10:24:00+03:00
в мире
израиль
сша
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль после массивного обстрела сектора Газа, в результате которого погибли более 200 человек, утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня, сообщает портал Axios. Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. По данным медиаофиса правительства Газы, погибли минимум 200 человек. "Израильский чиновник заявил, что в последние дни режима прекращения огня ХАМАС готовилось провести новые атаки против Израиля и предпринимало шаги для перевооружения. Чиновник сказал, что оперативный план держался ЦАХАЛ в строжайшем секрете и был известен относительно узкому кругу лиц, чтобы это стало неожиданностью для ХАМАС", - говорится в публикации портала. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html
https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие, пишут СМИ

Axios: Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие в Газе

© Getty Images / Anadolu/Hassan JediПоследствия израильского удара по сектору Газа. 18 марта 2025
Последствия израильского удара по сектору Газа. 18 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi
Последствия израильского удара по сектору Газа. 18 марта 2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль после массивного обстрела сектора Газа, в результате которого погибли более 200 человек, утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня, сообщает портал Axios.
Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. По данным медиаофиса правительства Газы, погибли минимум 200 человек.
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"Израильский чиновник заявил, что в последние дни режима прекращения огня ХАМАС готовилось провести новые атаки против Израиля и предпринимало шаги для перевооружения. Чиновник сказал, что оперативный план держался ЦАХАЛ в строжайшем секрете и был известен относительно узкому кругу лиц, чтобы это стало неожиданностью для ХАМАС", - говорится в публикации портала.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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