Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие, пишут СМИ
Axios: Израиль заявил, что ХАМАС планировало нарушить перемирие в Газе
© Getty Images / Anadolu/Hassan JediПоследствия израильского удара по сектору Газа. 18 марта 2025
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi
Последствия израильского удара по сектору Газа. 18 марта 2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль после массивного обстрела сектора Газа, в результате которого погибли более 200 человек, утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало нарушить режим прекращения огня, сообщает портал Axios.
"Израильский чиновник заявил, что в последние дни режима прекращения огня ХАМАС готовилось провести новые атаки против Израиля и предпринимало шаги для перевооружения. Чиновник сказал, что оперативный план держался ЦАХАЛ в строжайшем секрете и был известен относительно узкому кругу лиц, чтобы это стало неожиданностью для ХАМАС", - говорится в публикации портала.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.