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Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе - РИА Новости, 18.03.2025
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06:26 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:26:00+03:00
2025-03-18T06:26:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников, сообщила в ночь на среду канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников", - говорится в сообщении. Отмечается, что Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объекты ХАМАС по всему сектору Газа с целью достижения военных целей, определенных политическим эшелоном, включая освобождение всех похищенных - живых и павших. "Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой. Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля на прошлых выходных и одобрен политическим руководством", - добавили в канцелярии. Медиаофис правительства Газы сообщил, что с момента возобновления ударов по палестинскому анклаву этой ночью там погибло уже более 200 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/gaza-2005625634.html
https://ria.ru/20250318/izrail-2005621057.html
https://ria.ru/20250318/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе

Нетаньяху: Израиль начал удары по Газе в ответ на отказ освободить заложников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар - РИА Новости. Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа в ответ на отказ палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников, сообщила в ночь на среду канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объекты ХАМАС по всему сектору Газа с целью достижения военных целей, определенных политическим эшелоном, включая освобождение всех похищенных - живых и павших.
"Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой. Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля на прошлых выходных и одобрен политическим руководством", - добавили в канцелярии.
Медиаофис правительства Газы сообщил, что с момента возобновления ударов по палестинскому анклаву этой ночью там погибло уже более 200 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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