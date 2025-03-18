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Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2025
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04:57 18.03.2025 (обновлено: 05:00 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005621057.html
Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, пишут СМИ
Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, пишут СМИ
Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, высокопоставленным чиновникам политического крыла и инфраструктуре движения в Газе, сообщает журналист... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T04:57:00+03:00
2025-03-18T05:00:00+03:00
в мире
израиль
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, высокопоставленным чиновникам политического крыла и инфраструктуре движения в Газе, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. Как передают СМИ, число погибших достигло по меньшей мере 30 человек, число пострадавших превышает сотню."Удары были нанесены по командирам ХАМАС среднего звена, высокопоставленным чиновникам политического крыла ХАМАС и инфраструктуре ХАМАС", - говорится в публикации журналиста со ссылкой на израильского чиновника.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша
В мире, Израиль, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США
Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, пишут СМИ

Axios: Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга и чиновникам

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, высокопоставленным чиновникам политического крыла и инфраструктуре движения в Газе, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.
Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. Как передают СМИ, число погибших достигло по меньшей мере 30 человек, число пострадавших превышает сотню.
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"Удары были нанесены по командирам ХАМАС среднего звена, высокопоставленным чиновникам политического крыла ХАМАС и инфраструктуре ХАМАС", - говорится в публикации журналиста со ссылкой на израильского чиновника.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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