Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, пишут СМИ
Axios: Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга и чиновникам
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль нанес удар по командирам ХАМАС среднего ранга, высокопоставленным чиновникам политического крыла и инфраструктуре движения в Газе, сообщает журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.
"Удары были нанесены по командирам ХАМАС среднего звена, высокопоставленным чиновникам политического крыла ХАМАС и инфраструктуре ХАМАС", - говорится в публикации журналиста со ссылкой на израильского чиновника.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.