В Израиле заявили, что нарастят военное давление на ХАМАС
Офис Нетаньяху: Израиль будет оказывать все большее давление на ХАМАС
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль с настоящего момента начнет действовать в отношении ХАМАС, оказывая на него все большее военное давление, говорится в публикации канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац дали указание ЦАХАЛ принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. С настоящего момента Израиль будет действовать против ХАМАС, наращивая военную мощь", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети X.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.