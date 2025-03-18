https://ria.ru/20250318/izrail-2005620352.html

В Израиле заявили, что нарастят военное давление на ХАМАС

В Израиле заявили, что нарастят военное давление на ХАМАС - РИА Новости, 18.03.2025

В Израиле заявили, что нарастят военное давление на ХАМАС

Израиль с настоящего момента начнет действовать в отношении ХАМАС, оказывая на него все большее военное давление, говорится в публикации канцелярии премьера... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:38:00+03:00

2025-03-18T04:38:00+03:00

2025-03-18T04:52:00+03:00

в мире

израиль

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биньямин нетаньяху

исраэль кац

сша

стив уиткофф

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль с настоящего момента начнет действовать в отношении ХАМАС, оказывая на него все большее военное давление, говорится в публикации канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху.Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. Как передают СМИ, число погибших достигло по меньшей мере 30 человек, число пострадавших превышает сотню."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац дали указание ЦАХАЛ принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. С настоящего момента Израиль будет действовать против ХАМАС, наращивая военную мощь", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети X.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху, исраэль кац, сша, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году