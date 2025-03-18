https://ria.ru/20250318/izrail-2005619860.html

Израиль заранее предупредил США об ударах по сектору Газа, пишут СМИ

Израиль заранее предупредил США об ударах по сектору Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2025

Израиль заранее предупредил США об ударах по сектору Газа, пишут СМИ

Израиль заранее предупредил США о том, что возобновит удары по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T04:27:00+03:00

2025-03-18T04:27:00+03:00

2025-03-18T04:28:00+03:00

в мире

израиль

сша

стив уиткофф

биньямин нетаньяху

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль заранее предупредил США о том, что возобновит удары по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Израиль уведомил администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа об авиаударах и сообщил о целях", - говорится в публикации на сайте портала со ссылкой на двух израильских чиновников. Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на медицинские службы, число погибших достигло по меньшей мере 30 человек. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024