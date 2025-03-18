https://ria.ru/20250318/izrail-2005618271.html

При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек

При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 18.03.2025

При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, десятки человек пострадали, передает агентство... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:54:00+03:00

2025-03-18T03:54:00+03:00

2025-03-18T04:31:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, десятки человек пострадали, передает агентство Рейтер."По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при израильских авиаударах по (объектам - ред.) службы гражданской обороны Газы... Израиль произвел по меньшей мере 35 авиаударов", - говорится в сообщении агентства.По более ранним сообщениям медиков, на которых ссылается Рейтер, среди погибших есть дети.Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, армия обороны израиля (цахал), хамас, сша