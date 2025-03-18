При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек
При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе дети
Дым после израильских ударов
Дым после израильских ударов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, десятки человек пострадали, передает агентство Рейтер.
"По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при израильских авиаударах по (объектам - ред.) службы гражданской обороны Газы... Израиль произвел по меньшей мере 35 авиаударов", - говорится в сообщении агентства.
По более ранним сообщениям медиков, на которых ссылается Рейтер, среди погибших есть дети.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.