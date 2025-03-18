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При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 18.03.2025
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03:54 18.03.2025 (обновлено: 04:31 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005618271.html
При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек
При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 18.03.2025
При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек
По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, десятки человек пострадали, передает агентство... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:54:00+03:00
2025-03-18T04:31:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
армия обороны израиля (цахал)
хамас
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, десятки человек пострадали, передает агентство Рейтер."По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при израильских авиаударах по (объектам - ред.) службы гражданской обороны Газы... Израиль произвел по меньшей мере 35 авиаударов", - говорится в сообщении агентства.По более ранним сообщениям медиков, на которых ссылается Рейтер, среди погибших есть дети.Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, армия обороны израиля (цахал), хамас, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, США
При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек

При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе дети

Дым после израильских ударов
Дым после израильских ударов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Дым после израильских ударов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, десятки человек пострадали, передает агентство Рейтер.
"По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при израильских авиаударах по (объектам - ред.) службы гражданской обороны Газы... Израиль произвел по меньшей мере 35 авиаударов", - говорится в сообщении агентства.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа
03:36
По более ранним сообщениям медиков, на которых ссылается Рейтер, среди погибших есть дети.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Согласно публикации в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАССША
 
 
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