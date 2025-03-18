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Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025
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03:36 18.03.2025 (обновлено: 05:14 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html
Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа
Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа
Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:36:00+03:00
2025-03-18T05:14:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
хамас
стив уиткофф
сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху."Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", — пишет он.Согласно публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ, сейчас военные с помощью авиации наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, стив уиткофф, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Стив Уиткофф, США
Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Axios: Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", — пишет он.
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Согласно публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ, сейчас военные с помощью авиации наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.
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