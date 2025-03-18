https://ria.ru/20250318/izrail-2005617408.html

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 18.03.2025

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:36:00+03:00

2025-03-18T03:36:00+03:00

2025-03-18T05:14:00+03:00

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху."Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", — пишет он.Согласно публикации в Telegram-канале ЦАХАЛ, сейчас военные с помощью авиации наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличился ввоз гуманитарной помощи.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня власти еврейского государства объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в анклаве, так как пока между противоборствующими сторонами невозможно преодолеть разногласия, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС — нет.

https://ria.ru/20250316/udar-2005293948.html

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хамас, стив уиткофф, сша