https://ria.ru/20250318/izrail-2005617315.html

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.03.2025

Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T03:34:00+03:00

2025-03-18T03:34:00+03:00

2025-03-18T04:25:00+03:00

в мире

израиль

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", - пишет журналист со ссылкой на заявление канцелярии.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, хамас, стив уиткофф, сша