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Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
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03:34 18.03.2025 (обновлено: 04:25 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/izrail-2005617315.html
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:34:00+03:00
2025-03-18T04:25:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
хамас
стив уиткофф
сша
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", - пишет журналист со ссылкой на заявление канцелярии.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, хамас, стив уиткофф, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Стив Уиткофф, США
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе

Офис Нетаньяху: Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", - пишет журналист со ссылкой на заявление канцелярии.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБиньямин НетаньяхуХАМАССтив УиткоффСША
 
 
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