https://ria.ru/20250318/izrail-2005617315.html
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 18.03.2025
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T03:34:00+03:00
2025-03-18T03:34:00+03:00
2025-03-18T04:25:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
хамас
стив уиткофф
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", - пишет журналист со ссылкой на заявление канцелярии.В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
https://ria.ru/20250317/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, хамас, стив уиткофф, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Стив Уиткофф, США
Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
Офис Нетаньяху: Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа