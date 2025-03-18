https://ria.ru/20250318/iran-2005607953.html

Иран отверг обвинения в поддержке хуситов

Иран отверг обвинения в поддержке хуситов - РИА Новости, 18.03.2025

Иран отверг обвинения в поддержке хуситов

Иран отвергает "безрассудные и провокационные" заявления США о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T00:12:00+03:00

2025-03-18T00:12:00+03:00

2025-03-18T00:44:00+03:00

иран

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дональд трамп

тегеран (город)

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Иран отвергает "безрассудные и провокационные" заявления США о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида Ирвани.Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана."Исламская Республика Иран решительно отвергает и осуждает эти безрассудные и провокационные заявления", – говорится в письме постпреда Ирана на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации."Исламская Республика Иран никогда не участвовала в каких-либо действиях, противоречащих положениям соответствующих резолюций Совета Безопасности по Йемену. Следовательно, Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе", – говорится в письме постпреда ИРИ на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации.Иранский дипломат также отметил, что хуситы действуют независимо в принятии своих решений.

https://ria.ru/20250317/gosdep-2005528388.html

https://ria.ru/20250316/yemen-2005269019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, сша, йемен, оон, в мире, дональд трамп, тегеран (город)