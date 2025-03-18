Иран отверг обвинения в поддержке хуситов
Иран отверг обвинения в нарушении оружейного эмбарго в отношении Йемена
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Иран отвергает "безрассудные и провокационные" заявления США о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида Ирвани.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
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"Исламская Республика Иран решительно отвергает и осуждает эти безрассудные и провокационные заявления", – говорится в письме постпреда Ирана на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации.
"Исламская Республика Иран никогда не участвовала в каких-либо действиях, противоречащих положениям соответствующих резолюций Совета Безопасности по Йемену. Следовательно, Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе", – говорится в письме постпреда ИРИ на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации.
Иранский дипломат также отметил, что хуситы действуют независимо в принятии своих решений.
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