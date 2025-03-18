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Иран отверг обвинения в поддержке хуситов - РИА Новости, 18.03.2025
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00:12 18.03.2025 (обновлено: 00:44 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/iran-2005607953.html
Иран отверг обвинения в поддержке хуситов
Иран отверг обвинения в поддержке хуситов - РИА Новости, 18.03.2025
Иран отверг обвинения в поддержке хуситов
Иран отвергает "безрассудные и провокационные" заявления США о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T00:12:00+03:00
2025-03-18T00:44:00+03:00
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Иран отвергает "безрассудные и провокационные" заявления США о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида Ирвани.Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана."Исламская Республика Иран решительно отвергает и осуждает эти безрассудные и провокационные заявления", – говорится в письме постпреда Ирана на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации."Исламская Республика Иран никогда не участвовала в каких-либо действиях, противоречащих положениям соответствующих резолюций Совета Безопасности по Йемену. Следовательно, Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе", – говорится в письме постпреда ИРИ на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации.Иранский дипломат также отметил, что хуситы действуют независимо в принятии своих решений.
https://ria.ru/20250317/gosdep-2005528388.html
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иран, сша, йемен, оон, в мире, дональд трамп, тегеран (город)
Иран, США, Йемен, ООН, В мире, Дональд Трамп, Тегеран (город)
Иран отверг обвинения в поддержке хуситов

Иран отверг обвинения в нарушении оружейного эмбарго в отношении Йемена

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Иран отвергает "безрассудные и провокационные" заявления США о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида Ирвани.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пообещал, что Вашингтон ответит силой на любые дальнейшие нападения, подчеркнув, что отныне все действия хуситов будут расцениваться как исходящие со стороны Тегерана.
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"Исламская Республика Иран решительно отвергает и осуждает эти безрассудные и провокационные заявления", – говорится в письме постпреда Ирана на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации.
"Исламская Республика Иран никогда не участвовала в каких-либо действиях, противоречащих положениям соответствующих резолюций Совета Безопасности по Йемену. Следовательно, Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе", – говорится в письме постпреда ИРИ на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации.
Иранский дипломат также отметил, что хуситы действуют независимо в принятии своих решений.
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