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Наместник Оптиной пустыни: старец Илий говорил, Россия победит мировое зло

Наместник Оптиной пустыни: старец Илий говорил, Россия победит мировое зло - РИА Новости, 18.03.2025

Наместник Оптиной пустыни: старец Илий говорил, Россия победит мировое зло

Прощание верующих с умершим в ночь на воскресенье духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T11:00:00+03:00

2025-03-18T11:00:00+03:00

2025-03-18T17:13:00+03:00

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Прощание верующих с умершим в ночь на воскресенье духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) продолжается уже более суток, но людской поток в Казанский храм — самый большой в монастыре — не иссяк до сих пор. Наместник обители, епископ Можайский Иосиф (Королев), с которым удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, рассказал о том, что в последние дни занимало подвижника, как он вернул Оптиной пустыни полноту монашеской духовности и остались ли еще в знаменитой обители старцы, которыми она всегда славилась. Беседовал Артем Буденный.— Владыка Иосиф, расскажите, о чем говорил в последние свои дни отец Илий?— Мы знаем, что он много говорил о России, переживал за судьбу нашей страны, за нравственное состояние общества. Он переживал о том, что у нас становится меньше русских людей. Он критически относился к коммунизму, к выставленному в мавзолее телу Ленина, конкретно говорил, какие проблемы актуальны для общества, какие проблемы актуальны для общества, в частности, о проблеме распространения абортов, которые призывал запретить.Батюшка говорил про СВО, конечно же, переживал за воинов — к нему приходили, просили помолиться за них. Он особенно переживал, когда начались военные действия, тревожно ему было за Россию. Говорил, что Россия победит мировое зло, с которым воюет русский народ, что мы его преодолеем, но преодолеем только через нравственное очищение народа.Он говорил о мире, миссии каждого человека. Люди приходили к нему, задавали свои вопросы, конечно, и батюшка конкретно отвечал о пути каждого человека. Кому-то говорил: тебе создавать семью нужно. Многим говорил: нужно, чтобы семьи были многодетными, чтобы в каждой семье было много детей — в этом и счастье в первую очередь в семье заключается. Кому-то он говорил и о выборе монашеского пути жизни, благословлял идти в монастырь.— Обращались ли к нему за благословением на то, чтобы уйти на фронт добровольцами?— Да, он благословлял и тех, кто брал благословение идти добровольцем, и тех, кто приходил уже из зоны боевых действий. Батюшка их благословлял защищать родину. Не раз приходили и простые военнослужащие, и офицеры, и батюшка благословлял и одобрял их служение как важнейшее сейчас.— Многие почитали отца Илия как старца. Есть ли вероятность прославления его в лике святых?— Сейчас этот вопрос не стоит. Будет воля Божия, наступит в какой-то момент время, и встанет вопрос о признании святости старца.— Есть ли сейчас еще старцы в Оптиной пустыни?— В Оптиной пустыни есть опытные духовники, к которым обращается много людей, к ним тоже выстраиваются очереди пообщаться. Они в основном в возрасте, но с ними можно практически в любое время пообщаться, приехать. Есть опытные духовники, которых мы уже можем назвать старцами. Просто они по скромности своей не хотят старцами называться, а так — я считаю, что они есть.В любое время в течение дня батюшки во Владимирском храме беседуют и принимают людей, но если к конкретному старцу, то, конечно, это выходные дни: самые опытные духовники в выходные принимают людей на исповедь. Архимандрит Антоний (Гаврилов), например, много не говорит. У него свои методы приема исповеди, у него книжечки лежат — он открывает их на нужной странице и дает каждому почитать наставления святых отцов по своей теме. К нему многие тянутся, он духовно опытен. Еще есть отец Серафим, слабый здоровьем. Старший духовник братии у нас — игумен Лаврентий. Он же и главный врач. Есть и другие духовники братские: так как братии много, один человек не может всех исповедовать. Братия распределена по духовникам, и это очень важно, потому что Оптина славится старчеством, и главнейшей характеристикой Оптиной пустыни всегда были старцы. Братии очень важно ходить к своим духовникам часто, от трех до семи раз в неделю монахи должны приходить на исповедь, открывать помыслы и советоваться. Это характерная черта Оптиной, и она сохраняется у нас, слава Богу.— В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил отцу Илию вернуться в Оптину. Как прошел последний период его жизни в монастыре?— Последние полгода — период жизни батюшки, когда он жил в Оптиной постоянно. И это важнейший период его жизни. Он уже никуда не уезжал и жил в Иоанно-Предтеченском скиту — именно в нем жили и подвизались все оптинские старцы. Это самое святое место нашей обители, сердце монастыря.Отец Илий жил в келье скитоначальников, в старинной келье, которая сохранилась. Это келья старца Макария, старец Варсонофий в этой же келье жил, это наши святые старцы. Схиархимандрит Илий как раз в этой келье жил в последнее время, молился, иногда принимал людей, и это очень важный период для жизни обители, потому что у нас как бы возобновилось старчество, появилась полнота жизни в монастыре. Когда старец пребывает в обители, жизнь в монастыре обретает свою полноту и завершенность. Потянулись люди к батюшке, братия постоянно приходила, и это Господь, именно Господь так устроил, что последнее время батюшка был здесь. Братия, недавно говорил он, буквально в последнюю неделю, будьте в Оптиной, не покидайте Оптину, здесь спасение! Спасайтесь в Оптиной пустыни!Конечно, он был немногословным. Батюшка пришел к христианской кончине, как святые умирают, с молитвой на устах он предал душу в руки Божии. Как последние три вздоха бывают, вот и у него так же было.— Каким человеком он вам виделся?— Я последние три года только с батюшкой был, мы с ним вместе служили, молились. Вот человек, который исполнен любви к людям, человек, как сказано в Писании, светильник, который горит, источает свет и тепло, и к нему тянутся люди. Он источал любовь и доброту. Это человек, который говорил о воле Божией каждому приходящему. Простота, доступность — вот какие качества в нем были. И любовь к людям.

https://ria.ru/20250317/starets-2005476985.html

https://ria.ru/20250223/svyaschennik-2001029176.html

https://ria.ru/20250303/prorochestvo-2002792362.html

https://ria.ru/20240912/starets-1972148161.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оптина пустынь, россия, интервью - авторы, религия, интервью, интервью - религия и мировоззрение