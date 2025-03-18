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Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни - РИА Новости, 18.03.2025
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Религия
 
13:52 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/iliya--2005703242.html
Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни
Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни - РИА Новости, 18.03.2025
Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни
Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни после отпевания в... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T13:52:00+03:00
2025-03-18T13:52:00+03:00
религия
алексей ноздрин
оптина пустынь
орловская область
переделкино
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – РИА Новости. Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни после отпевания в Казанском храме монастыря, передает корреспондент РИА Новости. Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Отпевание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250318/religiya-2005623149.html
оптина пустынь
орловская область
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алексей ноздрин, оптина пустынь, орловская область, переделкино
Религия, Алексей Ноздрин, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино
Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

Старца схиархимандрита Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония отпевания и погребения духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь
Церемония отпевания и погребения духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Церемония отпевания и погребения духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина) в монастыре Оптина пустынь
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – РИА Новости. Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни после отпевания в Казанском храме монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Отпевание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Наместник Оптиной пустыни рассказал о жизни старца Илия
Вчера, 05:34
 
РелигияАлексей НоздринОптина пустыньОрловская областьПеределкино
 
 
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