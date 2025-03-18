https://ria.ru/20250318/iliya--2005703242.html

Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни - РИА Новости, 18.03.2025

Старца Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни после отпевания в... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T13:52:00+03:00

2025-03-18T13:52:00+03:00

2025-03-18T13:52:00+03:00

религия

алексей ноздрин

оптина пустынь

орловская область

переделкино

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ОПТИНА ПУСТЫНЬ, 18 мар – РИА Новости. Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни после отпевания в Казанском храме монастыря, передает корреспондент РИА Новости. Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Прощание со старцем в Оптиной пустыни не прекращалось всю ночь на вторник, поток желающих с ним проститься не иссякал. Отпевание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливавшуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250318/religiya-2005623149.html

оптина пустынь

орловская область

переделкино

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алексей ноздрин, оптина пустынь, орловская область, переделкино