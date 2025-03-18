https://ria.ru/20250318/iliy-2005767462.html
В Оптиной пустыни сообщили, что посетить могилу старца Илия может каждый
В Оптиной пустыни сообщили, что посетить могилу старца Илия может каждый - РИА Новости, 18.03.2025
В Оптиной пустыни сообщили, что посетить могилу старца Илия может каждый
Почтить память духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), подойти к его могиле смогут все... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T17:08:00+03:00
2025-03-18T17:08:00+03:00
2025-03-18T17:08:00+03:00
оптина пустынь
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 18 мар - РИА Новости. Почтить память духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), подойти к его могиле смогут все желающие, рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание старца в Казанском храме обители, после чего отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Тысячи человек пришли проститься с батюшкой. После похорон верующих стали пускать к могиле группами во избежание давки. "Пустим всех желающих (почтить память батюшки, подойти к могиле - ред.)", - сказал епископ Иосиф. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250318/religiya-2005623149.html
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оптина пустынь, орловская область, алексей ноздрин, религия
Оптина пустынь, Орловская область, Алексей Ноздрин, Религия
В Оптиной пустыни сообщили, что посетить могилу старца Илия может каждый
Епископ Оптиной пустыни Иосиф: почтить память старца Илия смогут все желающие
ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 18 мар - РИА Новости. Почтить память духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), подойти к его могиле смогут все желающие, рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев).
Схиархимандрит Илий скончался в ночь на 16 марта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание старца в Казанском храме обители, после чего отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Тысячи человек пришли проститься с батюшкой. После похорон верующих стали пускать к могиле группами во избежание давки.
"Пустим всех желающих (почтить память батюшки, подойти к могиле - ред.)", - сказал епископ Иосиф.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.