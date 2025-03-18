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Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море - РИА Новости, 18.03.2025
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06:37 18.03.2025 (обновлено: 06:39 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/husity-2005626659.html
Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море
Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море - РИА Новости, 18.03.2025
Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в третий раз за 48 часов атаковало на рассвете вторника авианосец США... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:37:00+03:00
2025-03-18T06:39:00+03:00
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в третий раз за 48 часов атаковало на рассвете вторника авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его телеграм-канале. "В ответ на жестокую агрессию против нашей страны, вооруженные силы Йемена в третий раз атаковали авианосец США Harry Truman на севере Красного моря, направив две крылатые ракеты и два беспилотника. Американский эсминец был атакован одной ракетой и четырьмя беспилотниками", - отметил он. Сариа указал, что эта атака стала третьей за 48 часов. Ранее хуситы утверждали, что авианосец США после их ударов вынужден был отплыть в самую дальнюю часть Красного моря. В свою очередь политический совет хуситов осудил возобновление израильских ударов по палестинскому сектору Газа, заявив, что "йеменский народ не откажется от поддержки палестинского народа".
https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html
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в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла
В мире, США, Красное море, Йемен, Ансар Алла
Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море

Хуситы в третий раз за 48 часов атаковали авианосец США в Красном море

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в третий раз за 48 часов атаковало на рассвете вторника авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его телеграм-канале.
"В ответ на жестокую агрессию против нашей страны, вооруженные силы Йемена в третий раз атаковали авианосец США Harry Truman на севере Красного моря, направив две крылатые ракеты и два беспилотника. Американский эсминец был атакован одной ракетой и четырьмя беспилотниками", - отметил он. Сариа указал, что эта атака стала третьей за 48 часов.
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Хуситы объявили о новой атаке на авианосец ВМС США Harry Truman
17 марта, 06:54
Ранее хуситы утверждали, что авианосец США после их ударов вынужден был отплыть в самую дальнюю часть Красного моря.
В свою очередь политический совет хуситов осудил возобновление израильских ударов по палестинскому сектору Газа, заявив, что "йеменский народ не откажется от поддержки палестинского народа".
Авиаудар ВС США, Йемен - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
США нанесли удары по захваченному хуситами судну
17 марта, 00:07
 
В миреСШАКрасное мореЙеменАнсар Алла
 
 
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