https://ria.ru/20250318/husity-2005626659.html

Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море

Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море - РИА Новости, 18.03.2025

Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в третий раз за 48 часов атаковало на рассвете вторника авианосец США... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:37:00+03:00

2025-03-18T06:37:00+03:00

2025-03-18T06:39:00+03:00

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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в третий раз за 48 часов атаковало на рассвете вторника авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его телеграм-канале. "В ответ на жестокую агрессию против нашей страны, вооруженные силы Йемена в третий раз атаковали авианосец США Harry Truman на севере Красного моря, направив две крылатые ракеты и два беспилотника. Американский эсминец был атакован одной ракетой и четырьмя беспилотниками", - отметил он. Сариа указал, что эта атака стала третьей за 48 часов. Ранее хуситы утверждали, что авианосец США после их ударов вынужден был отплыть в самую дальнюю часть Красного моря. В свою очередь политический совет хуситов осудил возобновление израильских ударов по палестинскому сектору Газа, заявив, что "йеменский народ не откажется от поддержки палестинского народа".

https://ria.ru/20250317/yemen-2005411043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла