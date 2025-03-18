Хуситы в третий раз атаковали авианосец США в Красном море
Хуситы в третий раз за 48 часов атаковали авианосец США в Красном море
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в третий раз за 48 часов атаковало на рассвете вторника авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его телеграм-канале.
"В ответ на жестокую агрессию против нашей страны, вооруженные силы Йемена в третий раз атаковали авианосец США Harry Truman на севере Красного моря, направив две крылатые ракеты и два беспилотника. Американский эсминец был атакован одной ракетой и четырьмя беспилотниками", - отметил он. Сариа указал, что эта атака стала третьей за 48 часов.
Ранее хуситы утверждали, что авианосец США после их ударов вынужден был отплыть в самую дальнюю часть Красного моря.
В свою очередь политический совет хуситов осудил возобновление израильских ударов по палестинскому сектору Газа, заявив, что "йеменский народ не откажется от поддержки палестинского народа".
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