https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам - РИА Новости, 18.03.2025
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам
Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:44:00+03:00
2025-03-18T06:44:00+03:00
2025-03-18T06:45:00+03:00
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хамас
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк. "Решение Нетаньяху о возвращении к войне – это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля – ред.) и вынесении им смертного приговора", - говорится в заявлении ар-Ришка. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе". Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005626559.html
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам
ХАМАС назвало решение Израиля о возврате к войне смертным приговором заложникам