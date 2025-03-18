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В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам - РИА Новости, 18.03.2025
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06:44 18.03.2025 (обновлено: 06:45 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам - РИА Новости, 18.03.2025
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам
Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T06:44:00+03:00
2025-03-18T06:45:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк. "Решение Нетаньяху о возвращении к войне – это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля – ред.) и вынесении им смертного приговора", - говорится в заявлении ар-Ришка. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе". Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.
https://ria.ru/20250318/izrail-2005626559.html
https://ria.ru/20250318/izrail-2005625979.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

ХАМАС назвало решение Израиля о возврате к войне смертным приговором заложникам

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.
"Решение Нетаньяху о возвращении к войне – это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля – ред.) и вынесении им смертного приговора", - говорится в заявлении ар-Ришка.
Израильская бронетехника - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Израильские танки открыли огонь по городу Абасан в секторе Газа
Вчера, 06:36
Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации.
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе".
Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Нетаньяху пояснил, почему Израиль возобновил удары по Газе
Вчера, 06:26
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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