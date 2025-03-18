https://ria.ru/20250318/hamas-2005627076.html

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам - РИА Новости, 18.03.2025

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил... РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T06:44:00+03:00

2025-03-18T06:44:00+03:00

2025-03-18T06:45:00+03:00

в мире

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам, заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк. "Решение Нетаньяху о возвращении к войне – это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля – ред.) и вынесении им смертного приговора", - говорится в заявлении ар-Ришка. Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа с помощью авиации. В ХАМАС заявили, что Нетаньяху тем самым прекратил перемирие и подверг заложников в секторе Газа "неизвестной судьбе". Палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа в ночь на вторник превысило 230, пострадали более 350 человек.

https://ria.ru/20250318/izrail-2005626559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году