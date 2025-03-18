Рейтинг@Mail.ru
Греф не исключил разворота денежно-кредитной политики ЦБ - РИА Новости, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/gref-2005716014.html
Греф не исключил разворота денежно-кредитной политики ЦБ
Греф не исключил разворота денежно-кредитной политики ЦБ - РИА Новости, 18.03.2025
Греф не исключил разворота денежно-кредитной политики ЦБ
Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T14:40:00+03:00
2025-03-18T14:40:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
герман греф
российский союз промышленников и предпринимателей
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957174672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afdf04c12c5f67bdb49ed1a6d37e6bc7.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. "Будет конечно, когда не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли разворот денежно-кредитной политики в России. Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре, вопреки ожиданиям рынка, регулятор сохранил ставку на уровне 21% годовых и смягчил сигнал по дальнейшим шагам, отметив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. В феврале Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://ria.ru/20250316/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20250312/tsb-2004557482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957174672_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_83d7012348083085571a3bab768e91f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, герман греф, российский союз промышленников и предпринимателей, сбербанк россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Герман Греф, Российский союз промышленников и предпринимателей, Сбербанк России
Греф не исключил разворота денежно-кредитной политики ЦБ

Греф: разворот денежно-кредитной политики ЦБ будет, но неизвестно когда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Разворот денежно-кредитной политики Банка России будет, но неизвестно когда, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Будет конечно, когда не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли разворот денежно-кредитной политики в России.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
16 марта, 12:54
Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре – вновь на 2 процентных пунктов, до рекордных 21% годовых. При этом в декабре, вопреки ожиданиям рынка, регулятор сохранил ставку на уровне 21% годовых и смягчил сигнал по дальнейшим шагам, отметив, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
В феврале Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами
12 марта, 16:06
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГерман ГрефРоссийский союз промышленников и предпринимателейСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала