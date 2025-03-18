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В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим - РИА Новости, 18.03.2025
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23:16 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005845284.html
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал историческим телефонный разговор президентов России и США. РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T23:16:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал историческим телефонный разговор президентов России и США. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "По форме и содержанию - это исторический диалог, кульминация отношений между лидерами России и США, их максимальный уровень. Выше уровня переговоров о судьбе нашей планеты уже не бывает. Такого в мире не было 80 лет, с 1945 года, когда на фоне войны в Ялте на конференции собрались Сталин, Рузвельт, Черчилль. Все остальные переговоры СССР, а затем России, с США были в условиях мирного времени", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, переговоры президента РФ и США показали обнадеживающие результаты, нацеленные на достижение геополитической стабильности. "Ждем их эффективного достижения", - сказал депутат.
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россия, сша, леонид ивлев, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, в мире
Россия, США, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, В мире
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим

Депутат Ивлев сравнил разговор Путина и Трампа с Ялтинской конференцией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал историческим телефонный разговор президентов России и США.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"По форме и содержанию - это исторический диалог, кульминация отношений между лидерами России и США, их максимальный уровень. Выше уровня переговоров о судьбе нашей планеты уже не бывает. Такого в мире не было 80 лет, с 1945 года, когда на фоне войны в Ялте на конференции собрались Сталин, Рузвельт, Черчилль. Все остальные переговоры СССР, а затем России, с США были в условиях мирного времени", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, переговоры президента РФ и США показали обнадеживающие результаты, нацеленные на достижение геополитической стабильности.
"Ждем их эффективного достижения", - сказал депутат.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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РоссияСШАЛеонид ИвлевВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФВ мире
 
 
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