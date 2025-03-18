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В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим

В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим - РИА Новости, 18.03.2025

В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа историческим

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал историческим телефонный разговор президентов России и США. РИА Новости, 18.03.2025

2025-03-18T23:16:00+03:00

2025-03-18T23:16:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал историческим телефонный разговор президентов России и США. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "По форме и содержанию - это исторический диалог, кульминация отношений между лидерами России и США, их максимальный уровень. Выше уровня переговоров о судьбе нашей планеты уже не бывает. Такого в мире не было 80 лет, с 1945 года, когда на фоне войны в Ялте на конференции собрались Сталин, Рузвельт, Черчилль. Все остальные переговоры СССР, а затем России, с США были в условиях мирного времени", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, переговоры президента РФ и США показали обнадеживающие результаты, нацеленные на достижение геополитической стабильности. "Ждем их эффективного достижения", - сказал депутат.

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россия, сша, леонид ивлев, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, в мире