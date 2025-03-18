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В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа точкой отсчета - РИА Новости, 18.03.2025
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22:40 18.03.2025 (обновлено: 23:04 18.03.2025)
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005842809.html
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа точкой отсчета
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа точкой отсчета - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа точкой отсчета
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что телефонный разговор президентов России и США может стать "точкой... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:40:00+03:00
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дмитрий белик
владимир путин
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что телефонный разговор президентов России и США может стать "точкой отсчёта" для урегулирования отношений между двумя странами. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Любые великие события начинаются с диалога, когда собеседники слышат друг друга. Сегодняшний обмен мнениями и тревогами между президентами великих держав может стать точкой отсчёта к урегулированию отношений между Россией и США", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, то, что разговор был непубличным, является обычным правилом, чтоб лишние уши "не грелись". "Мы хотим мира, но не на 30 дней, а в идеале навсегда. Но мы не готовы играть в одни ворота, пусть нам покажут, что танго – это парный танец", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005807349.html
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дмитрий белик, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, в мире
Дмитрий Белик, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, В мире
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа точкой отсчета

Депутат Белик: телефонный разговор Путина и Трампа может стать точкой отсчета

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что телефонный разговор президентов России и США может стать "точкой отсчёта" для урегулирования отношений между двумя странами.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"Любые великие события начинаются с диалога, когда собеседники слышат друг друга. Сегодняшний обмен мнениями и тревогами между президентами великих держав может стать точкой отсчёта к урегулированию отношений между Россией и США", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, то, что разговор был непубличным, является обычным правилом, чтоб лишние уши "не грелись".
"Мы хотим мира, но не на 30 дней, а в идеале навсегда. Но мы не готовы играть в одни ворота, пусть нам покажут, что танго – это парный танец", - сказал депутат.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине и нормализацию отношений
Вчера, 20:19
 
Дмитрий БеликВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФВ мире
 
 
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