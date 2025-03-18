В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа показательным
Депутат Колунов назвал разговор Путина и Трампа показательным для европейцев
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения конфликта на Украине, им следует понять, что мир будет и будет с опорой на интересы РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона.
"Считаю, что сегодняшний разговор является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения конфликта на Украине. Они должны понять, что мир будет, и мир будет с опорой на интересы России", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что Россия и США планомерно восстанавливают сотрудничество и налаживают контакты, разорванные администрацией экс-президента США Джо Байдена, однако, по его словам, не всем это нравится.
Он добавил, что Киев не оставляет попыток сорвать договоренности и обострить ситуацию, как было сегодня с Белгородской областью.
"Разговор двух президентов действительно эпохальный. И события, которые мы наблюдаем с конца января, с инаугурации Трампа, эпохальны", - заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".