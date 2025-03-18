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В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа показательным - РИА Новости, 18.03.2025
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22:25 18.03.2025
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005841053.html
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа показательным
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа показательным - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа показательным
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T22:25:00+03:00
2025-03-18T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения конфликта на Украине, им следует понять, что мир будет и будет с опорой на интересы РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона. "Считаю, что сегодняшний разговор является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения конфликта на Украине. Они должны понять, что мир будет, и мир будет с опорой на интересы России", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что Россия и США планомерно восстанавливают сотрудничество и налаживают контакты, разорванные администрацией экс-президента США Джо Байдена, однако, по его словам, не всем это нравится. Он добавил, что Киев не оставляет попыток сорвать договоренности и обострить ситуацию, как было сегодня с Белгородской областью. "Разговор двух президентов действительно эпохальный. И события, которые мы наблюдаем с конца января, с инаугурации Трампа, эпохальны", - заключил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005833083.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, госдума рф
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
В Госдуме назвали разговор Путина и Трампа показательным

Депутат Колунов назвал разговор Путина и Трампа показательным для европейцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения конфликта на Украине, им следует понять, что мир будет и будет с опорой на интересы РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование на Украине, а также сотрудничество Москвы и Вашингтона.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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"Считаю, что сегодняшний разговор является показательным для европейских псевдомиротворцев, жаждущих продолжения конфликта на Украине. Они должны понять, что мир будет, и мир будет с опорой на интересы России", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что Россия и США планомерно восстанавливают сотрудничество и налаживают контакты, разорванные администрацией экс-президента США Джо Байдена, однако, по его словам, не всем это нравится.
Он добавил, что Киев не оставляет попыток сорвать договоренности и обострить ситуацию, как было сегодня с Белгородской областью.
"Разговор двух президентов действительно эпохальный. И события, которые мы наблюдаем с конца января, с инаугурации Трампа, эпохальны", - заключил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. При это глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
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В Совфеде раскрыли мотивы Трампа в разговоре с Путиным
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