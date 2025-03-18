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В Госдуме оценили итоги разговора Путина и Трампа
В Госдуме оценили итоги разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 18.03.2025
В Госдуме оценили итоги разговора Путина и Трампа
Позиции России и США могут постепенно сближаться, между ними нет места Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев... РИА Новости, 18.03.2025
2025-03-18T21:37:00+03:00
2025-03-18T21:37:00+03:00
2025-03-18T21:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Позиции России и США могут постепенно сближаться, между ними нет места Украине, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Трампом. "Наши позиции могут постепенно сближаться, и между ними нет места Украине – договариваться мы будет только и исключительно с Соединенными Штатами", - сказал Журавлев. По его мнению, сам факт общения между лидерами России и США с такой периодичностью может означать потепление в российско-американских отношениях. "Еще и обсуждают украинский кризис, что само по себе прекрасно, учитывая давнюю сентенцию киевского режима – ничего об Украине без Украины. Наши предложения, впрочем, давно ясны, и российский президент их не скрывает: Россия не против прекратить огонь, если на это время будут остановлены поставки на Украину западного оружия и будет решет вопрос с контролем над всей линией фронта. США, в свою очередь, не раз высказали свое желание как можно скорее закончить боевые действия, это вообще-то одно из предвыборных обещаний Трампа", - добавил депутат.
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украина, россия, сша, дональд трамп, алексей журавлев , владимир путин, госдума рф, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
В Госдуме оценили итоги разговора Путина и Трампа
Журавлев: позиции РФ и США постепенно сблизятся, между ними нет места Украине